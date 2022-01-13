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Son dakika: Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni dönem! Meclis'te kabul edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yeni dönem! Meclis’te kabul edildi

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 1. bölümü kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Yapılan görüşmelerde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi.

Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişiklikle banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilmeyecek. Üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklikle BES'te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara kısmen ödeme alma imkanı sağlanacak, halihazırda yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a yükseltilecek. 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek. BES'e ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenleme, sistemde yer alan katılımcılara da uygulanacak.

Kanun teklifinin kalan kısmı, bugün toplanacak TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

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