Son dakika: Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yeni dönem! Meclis’te kabul edildi

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklikle BES'te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara kısmen ödeme alma imkanı sağlanacak, halihazırda yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a yükseltilecek. 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek. BES'e ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenleme, sistemde yer alan katılımcılara da uygulanacak.