12 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı! İşte zam oranı

Son dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı! İşte zam oranı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı! İşte zam oranı

Özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi gerçekleştirildi. Türk Metal Sendikası ile MESS arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesinde anlaşma çıktı ve ilk 6 ay için yüzde 27.44 oranında zam yapıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA