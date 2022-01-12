Döviz ve altın için peş peşe adımlar! Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu
Daha önce sadece bireylere yönelik olan TL'ye dönüşüm desteği Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat, şirket ve kurumlara da açıldı. yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirasına dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası getirecek.
Döviz kurları ve altın için Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni adımlar geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat uygulamasının kapsamı genişletilirken, daha önce sadece bireylere yönelik olan TL'ye dönüşüm destekleri, şirket ve kurumlara da açıldığını Merkez Bankası duyurdu. Bunun yanında bir hamle de Bakanlık'tan geldi.
KUR KORUMALI TL MEVDUAT SİSTEMİNDE ŞİRKETLER DE DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, bankacılık sistemindeki toplam mevduat içinde TL'nin payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin döviz ve altın mevduat ile katılım fonu hesaplarının TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mudilere destek sağlanmasına karar verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, yeni düzenleme ile yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin de artık bu destekten faydalanabileceği belirtildi.
BANKALAR DAHİL DEĞİL
TCMB'nin tüzel kişilerin döviz ve altın varlıklarının TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesi hakkındaki Tebliğleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğler ile yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilerin de döviz ya da altın cinsinden mevduatlarının Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteklerden faydalanması mümkün hale geldi. Yurtiçi yerleşik tüzel kişi için, "Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişiler" tanımı yapıldı.
MİNİMUM VADE 6 AY
Yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin 20 Aralık 2021'de mevcut olan, yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021'deki dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilebilecek. Altın cinsi varlıklarda ise yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin 28 Aralık 2021'de mevcut olan, yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021'de mevcut olan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilecek. Banka tarafından yurtiçi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilecek.
2 HAFTADA 4 KAT ARTTI
Başkan Erdoğan'ın 20 Aralık'taki müjdesinin ardından TL o gece, dolar karşısında yüzde 30 değer kazanmıştı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın hacmi 2 haftada yaklaşık 4 kat arttı. 24 Aralık'ta 28.2 milyar TL olan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat hesabı, 10 Ocak akşamı itibarıyla 115 milyar liraya çıktı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kasım ayı verilerine göre tüzel kişilerin 6-12 vadeli TL mevduatı 16.2 milyar TL, 1 yıl üstü TL mevduatı ise 19.4 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Şirketlerin 6 ayın üstünde vadeye sahip 35.6 milyar liralık TL, 21.7 milyar liralık döviz, 1.2 milyar liralık da altın hesabı bulunuyor. Hesapların toplam büyüklüğü ise 58.6 milyar liraya ulaşıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirasına dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası getirecek.
Buna göre kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenlemeleri çerçevesinde Türk lirasına dönüştürmeleri halinde bu suretle açılacak TL mevduat ve katılım hesaplarında en az üç ay vadeli olarak değerlendirebilecek.
Bakanlığın hazırladığı taslak kapsamında, kur değerlemesi sonucu hesaplanan kur farkı kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecek. Vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna olacak.
Türk lirasına dönüştürme işleminin 17 Şubat 2022 tarihine kadar yapılması durumunda, 2021 yılı son geçici vergi dönemi için de bu istisnadan yararlanılabilecek.
ALTIN TL'YE DÖNÜŞÜMÜNDEN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR DA DESTEK KAPSAMINDA YER ALACAK
Ayrıca kurumlar vergisi mükellefleri, altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirebilecek.
Böylelikle elde edilen Türk lirası varlığının en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, altının Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşacak kazançlar ve vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna tutulacak.
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