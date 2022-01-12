İstanbul’da site aidatlarına fahiş zam

İstanbul'da bazı site sakinlerinin ödediği aidatlar kira fiyatlarını buldu. Markalı konut projelerinde yüz metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli 400-450 lira olurken, Şişli ve Beşiktaş'ın ortalaması bin liraya yaklaştı. Fiyatlar metrekareye ve sitenin büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor. TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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