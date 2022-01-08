Son dakika EYT müjdesi! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! EYT ne zaman çıkacak? EYT son gelişmeler...

EYT ne zaman çıkacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Prim gününü doldurup yaş şartını bekleyen vatandaşlar EYT hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT yasası son durum nedir? İşte cevaplar...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin, katıldığı bir televizyon programında "EYT ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt verdi. Bilgin, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: