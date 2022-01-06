Fatih’in torunlarının dedelerinin izlerinden gitmesini sindiremediler! Bakan Murat Kurum’dan CHP’ye Ortaçağ zihniyeti yanıtı

Beyşehir Gölü'nü tertemiz bulacaksınız. Akşehir'de tarihî evlerimizin çok daha güzel hâle geldiğini göreceksiniz. Mevlâna'ya gittiğinizde Selçuklu eserleriyle donatılmış muhteşem bir meydan ve çarşı bulacaksınız. Yine Konya'mızın tamamında yeni sosyal konutlar görecek, ekonomisi ve istihdamı daha güçlü bir Konya ile karşılaşacaksınız.

Konya'mızın merkezinde kalmış Eski Sanayi ve Karatay Sanayi sitelerini; yeni yerine taşıyacağımız Konya Sıfır Atık Sanayi Sitemize gittiğinizde esnafımızın daha güvenli, daha temiz bir ortamda çalıştığına şahitlik edeceksiniz. Bir ustamızın, bir işçi kardeşimizin bu alandaki camilerde, parklarda, yeşil alanlarda, yürüyüş yollarında, spor alanlarında daha güzel bir ortamda çalıştıklarını, burada hoşça vakit geçirdiklerini göreceksiniz.

Kısacası, Konya'mızı Yeşil Kalkınma Hedefimiz doğrultusunda; gastronomiden tarihe, kültürden sanayiye, turizmden tarımsal üretime kadar her alanda destekliyor, geliştiriyor; geçmişte olduğu gibi yine En Muhteşem Türk Şehri yapmak için canla başla çalışıyoruz. 81 ilde aynı anlayışla çalışıyoruz."