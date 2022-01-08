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Son dakika: Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.01.2022
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Son dakika: Osmangazi Köprüsü’nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi

Son dakika haberine göre; Osmangazi Köprüsü'nden 31 Aralık gecesi 23.50 ila 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan araçların geçişinde teknik aksaklık yaşandı. 623 araçtan bu nedenle fazla ücret tahsili yapıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla harekete geçildi. 623 araca ücret iadesi yapıldı, firmaya da 1 milyon 242 bin TL ceza kesildi.

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