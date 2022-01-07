Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yarın saat 13.30'da gerçekleşecek toplantıda, reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek olan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni, bu kapsamda hayata geçirilen yeni enstrümanları ve alınması planlanan tedbirleri paylaşacak.