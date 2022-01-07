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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası ile görüşecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası ile görüşecek

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yarın saat 13.30'da Kadın İş Dünyası ile görüşecek. Toplantıda, iş dünyası kadın temsilcileri de talep ve önerilerini dile getirecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yarın reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek.

Bakan Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileriyle yürüttüğü toplantılara devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yarın saat 13.30'da gerçekleşecek toplantıda, reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek olan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni, bu kapsamda hayata geçirilen yeni enstrümanları ve alınması planlanan tedbirleri paylaşacak.

Toplantıda, iş dünyası kadın temsilcileri de talep ve önerilerini dile getirecek.

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