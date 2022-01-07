07 Ocak 2022, Cuma
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Son dakika: Merkez Bankası beşinci müdahalenin miktarını açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Son dakika: Merkez Bankası beşinci müdahalenin miktarını açıkladı

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın 17 Aralık'ta doğrudan satış olarak dolara yaptığı müdahalenin miktarı 2 milyar 123 milyon dolar olarak açıklandı.

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