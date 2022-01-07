Memur ve memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 zam farkları ne zaman yatacak?
2022 zam farkları ne zaman yatacak? Memur ve memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Memur ve memur emeklisi maaş farklarının Ocak ayında hangi gün yatacağı araştırılıyor. Emekliler 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam almıştı. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı 2.500 TL olarak güncellendi. Peki; memur ve memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
2022 zam farkları ne zaman yatacak? Memur ve memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 maaş zammı farklarının yatıp yatmadığı memur ve memur emeklisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni yapılan zamların ardından emeklilerin zamlı maaşlarını alacakları tarih de netleşti. Peki; maaş farkı ne zaman yatacak? Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin, zamlı maaşlarını ne zaman alacağı belli oldu.
MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
2022 YILI ZAMLI MAAŞLAR
EMEKLİ
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
MEMUR EMEKLİSİ
En düşük memur emekli aylığı: Temmuz: 3276, Ocak: 4176
Müsteşar (1/1) Temmuz: 11806, Ocak: 15048
Genel müdür (1/1) Temmuz: 10435, Ocak: 13302
Şube müdürü (Lisans - 1/4) Temmuz: 4004, Ocak: 5105
Memur (Lisans - 1/4) Temmuz: 3918, Ocak: 4994
Öğretmen (1/4) Temmuz: 4029, Ocak: 5136
Kaymakam 1. sınıf (1/4) Temmuz: 6840 Ocak: 8719
Başkomiser (1/4) Temmuz: 4167, Ocak: 5312
Polis memuru (8/1) Temmuz: 4167, Ocak: 5312
Hemşire (Lisans - 1/4) Temmuz: 3916 Ocak: 4992
Mühendis (1/4) Temmuz: 4913, Ocak: 6263
Teknisyen (Lise -1/4) Temmuz: 3419 Ocak: 4358
Profesör (1/4) Temmuz: 9346 Ocak: 11913
İmam-hatip Temmuz: 4029 Ocak: 5136
Avukat (1/4) Temmuz: 4029, Ocak: 5136
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