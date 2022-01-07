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Memur ve memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 zam farkları ne zaman yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2022
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Memur ve memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 zam farkları ne zaman yatacak?

2022 zam farkları ne zaman yatacak? Memur ve memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Memur ve memur emeklisi maaş farklarının Ocak ayında hangi gün yatacağı araştırılıyor. Emekliler 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam almıştı. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur’lunun en düşük emekli maaşı 2.500 TL olarak güncellendi. Peki; memur ve memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

2022 zam farkları ne zaman yatacak? Memur ve memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 maaş zammı farklarının yatıp yatmadığı memur ve memur emeklisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni yapılan zamların ardından emeklilerin zamlı maaşlarını alacakları tarih de netleşti. Peki; maaş farkı ne zaman yatacak? Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin, zamlı maaşlarını ne zaman alacağı belli oldu.

MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

2022 YILI ZAMLI MAAŞLAR

EMEKLİ

Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79

SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63

SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75

Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68

Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84

NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

MEMUR EMEKLİSİ

En düşük memur emekli aylığı: Temmuz: 3276, Ocak: 4176

Müsteşar (1/1) Temmuz: 11806, Ocak: 15048

Genel müdür (1/1) Temmuz: 10435, Ocak: 13302

Şube müdürü (Lisans - 1/4) Temmuz: 4004, Ocak: 5105

Memur (Lisans - 1/4) Temmuz: 3918, Ocak: 4994

Öğretmen (1/4) Temmuz: 4029, Ocak: 5136

Kaymakam 1. sınıf (1/4) Temmuz: 6840 Ocak: 8719

Başkomiser (1/4) Temmuz: 4167, Ocak: 5312

Polis memuru (8/1) Temmuz: 4167, Ocak: 5312

Hemşire (Lisans - 1/4) Temmuz: 3916 Ocak: 4992

Mühendis (1/4) Temmuz: 4913, Ocak: 6263

Teknisyen (Lise -1/4) Temmuz: 3419 Ocak: 4358

Profesör (1/4) Temmuz: 9346 Ocak: 11913

İmam-hatip Temmuz: 4029 Ocak: 5136

Avukat (1/4) Temmuz: 4029, Ocak: 5136

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