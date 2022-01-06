'Kademeli elektrik faturası' algısı çöktü! Muhalefetin yalanı TBMM'de söndürüldü
Muhalefet 1 Ocak'ta başlayan yeni tarife için algı operasyonuna kalkıştı. Elektrik faturaları ile ilgili yapılan kara propaganda ve "150 kilovatsaat hane halklarının ortalama kullanımından daha düşük" algısı TBMM'de çöktü. 38 milyon mesken abonesinin yüzde 60'nın bu rakamın altında elektrik tükettiği açıklandı.
TBMM Genel Kurulu dün stokçuluk ile ilgili düzenleme başta olmak üzere önemli değişiklikler içeren torba yasa teklifinin görüşmelerine başladı. Daha ilk günden bu yana kademeli tarifenin tüm vatandaşları etkileyeceği, tüm hanelerde bu rakamın üstünde elektrik kullanıldığı iddialarını Genel Kurul'da da dile getirdiler.
İddiaları TBMM Ticaret, Sanayi ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, kademeli tarife uygulamasının gerekçesini anlatırken, "Kademeli tarifenin hedefi, enerji kullanımında verimlilik ve özellikle gelir durumu daha az olan tüketicilerimize, hane haklarımıza daha çok destek sağlamaktır" dedi.
Altunyaldız, muhalefetin algı operasyonunu çökertecek bazı verileri de paylaştı ve "38 milyon mesken abonesinin 23 milyonu 150 kilovatsaatin altında bir tüketim değerine sahip. Başka bir deyişle, toplam konut abonelerinin yüzde 60'ı ay olarak bu rakamın altında, yani 150 kilovatsaatin altında tüketim gerçekleştirmektedir" diye konuştu.
2002 yılında elektrik ve doğal gaz faturaları için ortalama bir hanenin ödeyeceği toplam tutar net asgari ücretin yüzde 47'sine denk düştüğünü belirten Altunyaldız, 2022 yılında ise bunun asgari ücretin yüzde 12,9'u seviyelerine gerilediğini belirtti. Altunyaldız, "Biz, vatandaşlarımıza devletimizin imkanları ölçüsünde destek vermek suretiyle, daha az maliyetle, elektriği ve doğal gazı bugüne kadar sağladık, bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz" mesajı verdi.
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