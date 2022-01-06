’Kademeli elektrik faturası’ algısı çöktü! Muhalefetin yalanı TBMM’de söndürüldü

TBMM Genel Kurulu dün stokçuluk ile ilgili düzenleme başta olmak üzere önemli değişiklikler içeren torba yasa teklifinin görüşmelerine başladı. Daha ilk günden bu yana kademeli tarifenin tüm vatandaşları etkileyeceği, tüm hanelerde bu rakamın üstünde elektrik kullanıldığı iddialarını Genel Kurul'da da dile getirdiler.