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1 Ocak elektrik zammı ne kadar? 2022 EPDK elektrik fiyatları ne kadar? Elektrik faturalarında kademeli tarife nedir?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2022 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022
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1 Ocak elektrik zammı ne kadar? 2022 EPDK elektrik fiyatları ne kadar? Elektrik faturalarında kademeli tarife nedir?

Elektrik fiyatları ne kadar oldu? 2022 yılına girmemiz ile birlikte elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine geçiildi. Bugünden itibaren geçerli elektrik fiyatları ile ilgili açıklama geldi. EPDK tarafından yapılan açıklamaların ardından "Elektrik fiyatları ne kadar?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Ocak elektrik zammı ne kadar? 2022 EPDK elektrik fiyatları ne kadar? Elektrik faturalarında kademeli tarife nedir? İşte haberin detayları...

1 Ocak elektrik zammı ne kadar? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2022 yılı elektrik fiyatları açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından, 1 Ocak'tan itibaren geçerli güvence bedelleri belirlendi. Bu gelişmelerin ardından elektrik fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmay başlandı. Peki, 1 Ocak elektrik zammı ne kadar? 2022 EPDK elektrik fiyatları ne kadar? Elektrik faturalarında kademeli tarife nedir? İşte cevaplar...

1 OCAK ELEKTRİK ZAMMI NE KADAR?

EPDK'nın Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararına göre, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak'tan itibaren geçerli güvence bedelleri belirlendi.

Buna göre, güvence bedelinde sanayi ve ticarethane için kilovatsaat başı birim bedeli 129,6 lira, mesken için 45,6 lira, şehit aileleri ve muharip gaziler için 22,8 lira, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abone grubu için 61,5 lira oldu.

Ayrıca, Sayaç Kontrol Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve reaktif sayaç bedeli 33,7 lira, akım trafolu veya gerilim trafolu aktif ve reaktif sayaç bedeli ise 42,7 lira oldu.

EPDK'nin kurul kararına göre görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirimi bırakma bedeli ise alçak ve orta gerilim için 72 kuruş, ikinci bildirim bırakma bedeli 1,44 lira olarak belirlendi.

ELEKTRİK FATURALARINDA KADEMELİ TARİFE NEDİR?

1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak.

100 MİLYAR LİRA DEVLETTEN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektrikte devletin vatandaşa destek olmak için üstlendiği bedelleri açıkladı.

Bakan Dönmez, doğal gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin de yüzde 50'sini devletin karşıladığını ifade ederken, "Vatandaş 400 liralık gaz kullandıysa, bunun 100 lirasını ödüyor. Geri kalan 300 lirayı devlet karşılıyor. Yani gazın neredeyse yüzde 80'ini devlet üstlendi" dedi.

Elektrikte faturanın yarısının hazine bütçesinden sübvanse edildiğini söyleyen Dönmez, "Böylece gaz ve elektrikte 100 milyar lirayı vatandaşın yerine devlet ödedi" dedi.

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