1 Ocak elektrik zammı ne kadar? 2022 EPDK elektrik fiyatları ne kadar? Elektrik faturalarında kademeli tarife nedir?
Elektrik fiyatları ne kadar oldu? 2022 yılına girmemiz ile birlikte elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine geçiildi. Bugünden itibaren geçerli elektrik fiyatları ile ilgili açıklama geldi. EPDK tarafından yapılan açıklamaların ardından "Elektrik fiyatları ne kadar?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Ocak elektrik zammı ne kadar? 2022 EPDK elektrik fiyatları ne kadar? Elektrik faturalarında kademeli tarife nedir? İşte haberin detayları...
1 Ocak elektrik zammı ne kadar? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2022 yılı elektrik fiyatları açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından, 1 Ocak'tan itibaren geçerli güvence bedelleri belirlendi. Bu gelişmelerin ardından elektrik fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmay başlandı. Peki, 1 Ocak elektrik zammı ne kadar? 2022 EPDK elektrik fiyatları ne kadar? Elektrik faturalarında kademeli tarife nedir? İşte cevaplar...
1 OCAK ELEKTRİK ZAMMI NE KADAR?
EPDK'nın Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararına göre, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak'tan itibaren geçerli güvence bedelleri belirlendi.
Buna göre, güvence bedelinde sanayi ve ticarethane için kilovatsaat başı birim bedeli 129,6 lira, mesken için 45,6 lira, şehit aileleri ve muharip gaziler için 22,8 lira, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abone grubu için 61,5 lira oldu.
Ayrıca, Sayaç Kontrol Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve reaktif sayaç bedeli 33,7 lira, akım trafolu veya gerilim trafolu aktif ve reaktif sayaç bedeli ise 42,7 lira oldu.
EPDK'nin kurul kararına göre görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirimi bırakma bedeli ise alçak ve orta gerilim için 72 kuruş, ikinci bildirim bırakma bedeli 1,44 lira olarak belirlendi.
ELEKTRİK FATURALARINDA KADEMELİ TARİFE NEDİR?
1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak.
100 MİLYAR LİRA DEVLETTEN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektrikte devletin vatandaşa destek olmak için üstlendiği bedelleri açıkladı.
Bakan Dönmez, doğal gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin de yüzde 50'sini devletin karşıladığını ifade ederken, "Vatandaş 400 liralık gaz kullandıysa, bunun 100 lirasını ödüyor. Geri kalan 300 lirayı devlet karşılıyor. Yani gazın neredeyse yüzde 80'ini devlet üstlendi" dedi.
Elektrikte faturanın yarısının hazine bütçesinden sübvanse edildiğini söyleyen Dönmez, "Böylece gaz ve elektrikte 100 milyar lirayı vatandaşın yerine devlet ödedi" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ve açıklandı! Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 All-Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler?
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sevk tarihleri ve sınıflandırma sonuçları son durum
- Milli Piyango 2022 teselli ikramiyesi 120.000 TL kazanan numaralar listesi! Büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıranlar...
- Milli Piyango hızlı bilet sorgulama: MPİ 2022 yılbaşı çekiliş sonuçları kazanan numaralar tam listesi
- 1 Ocak marketler kaça kadar açık? Cumartesi günü A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nasıl olacak?
- Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2021? TUİK TEFE-TÜFE aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? Kira artış oranı...
- Tarih belli oldu! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Şubat celp tarihi açıklandı mı? İşte açıklama...
- Maaşlar kuruşunu kuruşuna hesaplandı! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...
- 1975'te tek başına yazdığı makalede sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzelmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?
- Hangi miladi tarih, Türkiye'de Ramazan Ayı'nın ilk gününe denk gelmiştir?
- 2003'te kazanma şansı olmadığını düşündüğünden Oscar ödül törenine katılmayan, yerine ödülünü alan arkadaşı arayıp ödülü kazandığını söylediğinde uykusunu böldüğü için onu azarlayan kimdir?
- Türkçe'de hangi adda bir noktalama işareti vardır?