1 Ocak elektrik zammı ne kadar? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2022 yılı elektrik fiyatları açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından, 1 Ocak'tan itibaren geçerli güvence bedelleri belirlendi. Bu gelişmelerin ardından elektrik fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmay başlandı. Peki, 1 Ocak elektrik zammı ne kadar? 2022 EPDK elektrik fiyatları ne kadar? Elektrik faturalarında kademeli tarife nedir? İşte cevaplar...

1 OCAK ELEKTRİK ZAMMI NE KADAR?

EPDK'nın Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararına göre, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak'tan itibaren geçerli güvence bedelleri belirlendi.