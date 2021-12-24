Kademeli elektrik faturalarının ayrıntıları belli oldu
Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. 2022 yılında devreye girecek olan kademeli fatura sistemi hakkında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, yeni sistemi şu sözlerle anlattı: “Örneğin 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. 100 birimin üstünde ayrı bir fiyat çalışacak. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyatınız, ikinci kademeden oluşacak” diye konuştu.
Elektrikte kademeli tarifenin ayrıntılarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı. Yılbaşında devreye girmesi planlanan kademeli tarife ile ilgili olarak bir grup gazeteciye açıklamalar yapan Bakan Dönmez, kademeli faturalandırmaya yönelik elektrik tarafında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (EÜAŞ), doğalgaz tarafında da Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) çalıştığını söyledi.
Kademeli tarifeyle amacın dar gelirli ailelerin alım gücüne destek olmak olduğunu ifade eden Dönmez, "Buna benzer uygulamalar belediyelerin su işletmelerinde de uygulanıyor. Dolayısıyla vatandaşımızın çok yabancı olduğu bir uygulama değil. Hedefimiz yıl başına yetiştirebilmek ama takdir edersiniz ki şirketlerin yazılımlarında birtakım değişiklikler olması gerekecek çünkü okuma sistemleri şu anda tek kademe. İki kademe olursa değişiklik yapılması gerekecek. Önümüzdeki hafta bu konuları netleştireceğiz" diye konuştu.
Çalışmaların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulacağını dile getiren Dönmez, "Son noktayı arz edip uygulamaya geçmeyi planlıyoruz" dedi.
İLK KADEME HERKES İÇİN AYNI
Dönmez, birinci ve ikinci kademeye ilişkin hangi kıstasları değerlendireceklerini de anlattı. Kademeli faturalandırmada temel prensibin 4 kişilik hane halkının 100 metrekarelik bir evdeki temel elektrik enerjisi ihtiyacı olduğunu ifade eden Dönmez, "EPDK'nın elinde Türkiye ortalamasında hanelerin kullandığı ortalama elektrik tüketimi de var. Birinci kademede asgari ihtiyaçları karşılayacak seviyede bir rakamdan bahsediyoruz" diye konuştu. Sistemin nasıl çalışacağını yönelik Dönmez, "Örneğin 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. 100 birimin üstünde ayrı bir fiyat çalışacak. Herkes için 100 birim için aynı fiyat. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyatınız, ikinci kademeden oluşacak" diye konuştu.
FATURALAR ŞEFFAF OLACAK
Kademeli tarifenin faturada gösterileceğini dile getiren Dönmez, "Faturalar da gayet şeffaf olacak. Faturada birinci kademenin fiyatı ne, ikinci kademeden ne kadar kullanılmış görülecek. Tüketici bir önceki endeksle okuyup denetleyebilecek, itiraz edebilecek. Rakamları net koymamız lazım" dedi. Kademeli tarifede temel felsefenin ilk gruptaki tüketicinin desteklenmesi olduğunu dile getiren Dönmez, "Ödeme güçlüğü olmayanın tüm tüketimini desteklemek adil değil. Eşitlik değil de adaleti biraz daha öne çıkartan bir mekanizma" dedi. Doğalgazda benzer çalışmayı BOTAŞ'ın yürüttüğünü kaydeden Dönmez, "Orada da gaz dağıtım şirketleri götürüyorlar süreci. Belirli kriterler dikkate alınarak, bir rakam belirlenecek. Gaz dağıtım şirketleri biraz daha süre istemişler ama biz açıkçası girecekse yıl başında girsin diye uğraşıyoruz" diye konuştu.
VARINCA-1 KUYUSU DEĞERLENDİRMESİ
Bakan Dönmez, petrol bulunan Varınca-1 kuyusuyla ilgili şunları söyledi: "Varınca-1'de ilginç bir durum var. Şu anda 3 bin varile yakın da bir üretim var. Baktığınızda ekonomik nedenlerle kapatılmış bir kuyu olarak gözükmüyor. O gün de kârlıydı, bugün de kârlı. Sebeplerini bilmiyoruz. Çünkü 1980'li yılların başında kapatılmış. O işi yapanların hiçbiri kurumda yok. Spekülasyon yapmak da doğru değil ama daha önce petrol yok diye kapatılmış, bizim de açıp bulduğumuz bir kuyu. Yorumunu size bırakıyorum" dedi. Dönmez, YEKA ertelemeleriyle ilgili de şunları söyledi: "Sektörün talebi üzerine erteledik. Bu tip büyük yarışmalarda daha iyi hazırlanabilme için böyle ertelemelerimiz oluyor. Önümüzdeki yıla kaldı ama yaparız."
100 MİLYAR TL'LİK DESTEK
Hürriyet'in haberine göre; Şimdiye kadar elektrikte ve doğalgazda 100 milyar liralık bir destek sağlandığını kaydeden Bakan Fatih Dönmez, ayrıca 2 milyon 400 bin haneye de elektrik desteği verildiğini ifade etti. Bakan Dönmez, "1 Mart 2019'dan Kasım 2021'e kadar 6 milyar liralık bir destek verdik. Devlet burada 150 kilovatsaate kadar bedava karşılıyor çünkü o aile grubu ya hiç geliri olmayan ya çok az geliri olan grup. Buradan yararlanamayan ailelere de birinci kademeden en azında daha düşük bir bedel ödeme imkanı getirmiş olacağız" diye konuştu.
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