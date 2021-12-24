Kademeli elektrik faturalarının ayrıntıları belli oldu

VARINCA-1 KUYUSU DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Dönmez, petrol bulunan Varınca-1 kuyusuyla ilgili şunları söyledi: "Varınca-1'de ilginç bir durum var. Şu anda 3 bin varile yakın da bir üretim var. Baktığınızda ekonomik nedenlerle kapatılmış bir kuyu olarak gözükmüyor. O gün de kârlıydı, bugün de kârlı. Sebeplerini bilmiyoruz. Çünkü 1980'li yılların başında kapatılmış. O işi yapanların hiçbiri kurumda yok. Spekülasyon yapmak da doğru değil ama daha önce petrol yok diye kapatılmış, bizim de açıp bulduğumuz bir kuyu. Yorumunu size bırakıyorum" dedi. Dönmez, YEKA ertelemeleriyle ilgili de şunları söyledi: "Sektörün talebi üzerine erteledik. Bu tip büyük yarışmalarda daha iyi hazırlanabilme için böyle ertelemelerimiz oluyor. Önümüzdeki yıla kaldı ama yaparız."