6 Ocak evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası (maaşı) yattı mı?
Evde bakım parası (maaşı) arama motorlarında sorgulanıyor. 6 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşından 2022 yılında da faydalanmak isteyen vatandaşlar, 6 Ocak günü evde bakım maaşının yatıp yatmadığını sorguluyor. Peki; 6 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşı yatan iller 6 Ocak! Evde bakım parası yattı mı? 2022 yılında zamlanan ödemelerden birisi olan evde bakım maaşlarını almak isteyen vatandaşlar, 6 Ocak evde bakım maaşı yattı mı sorusunun cevabını araştırıyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde hesaplara yatırılan bu ödemeleri almak isteyenler; 6 ocak evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor.
6 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatırılmaya başlanmadı. Ödemeler hesaplara yatmaya başladığında haberimizden öğrenebilirsiniz.
2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti veriliyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde geçerli evde bakım yardımı miktarı 1.797 TL olarak belirlenmişti.
2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.
Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
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