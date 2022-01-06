Son dakika: Engelli ve yaşlı aylığı ne zaman yatacak? Bakan Derya Yanık'tan yaşlı ve engelli aylığı açıklaması
Son dakika haberleri... Milyonların beklediği yaşlı ve engelli aylıkları için açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.
MAAŞLAR NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'de geçerli olacak emekli ve memurun yeni zam miktarını, yılın ilk Kabine toplantısında paylaştı. En düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olarak düzenlendiğini vurgulayan Erdoğan, memurların alacağı yüzde 5'lik dönem zammına ek olarak yüzde 2,5 bir artışın daha yapılacağını ifade etti. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 65 yaş aylığı (Yaşlılık aylığı) alanlar da yeni yılda alacakları zam miktarını araştırmaya başladı.
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 yeni yaşlılık aylığı, evde bakım desteği ve engelli aylığı ücretleri de belli oldu.
2021 yılı Aralık ayı enflasyon yüzde 13,58 oranında artarken, yıllık bazda artış yüzde 36,08 oldu. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25,48 olurken en düşük emekli aylığı 2 bin 500 TL'ye yükseldi…
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Yeni: 1.055,80 TL
EVDE BAKIM DESTEĞİ NE KADAR?
Yeni: 2.292,02 TL
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