Son dakika: Engelli ve yaşlı aylığı ne zaman yatacak? Bakan Derya Yanık’tan yaşlı ve engelli aylığı açıklaması

MAAŞLAR NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'de geçerli olacak emekli ve memurun yeni zam miktarını, yılın ilk Kabine toplantısında paylaştı. En düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olarak düzenlendiğini vurgulayan Erdoğan, memurların alacağı yüzde 5'lik dönem zammına ek olarak yüzde 2,5 bir artışın daha yapılacağını ifade etti. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 65 yaş aylığı (Yaşlılık aylığı) alanlar da yeni yılda alacakları zam miktarını araştırmaya başladı.