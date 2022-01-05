KİPTAŞ Tuzla kura çekilişi ne zaman? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
KİPTAŞ Tuzla kura çekilişi ne zaman yapılacak? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekilişi için heyecan dorukta. Yüzbinlerce kişinin başvuruda bulunduğu kura çekilişinde hak sahipleri belli olacak. Toplam 321 konut için binlerce başvuru yapıldı. Kura çekilişinin ne zaman olacağı ise merak edilmeye başlandı. Peki; KİPTAŞ Tuzla kura çekilişi ne zaman? İşte; KİPTAŞ Tuzla kura çekilişi tarihi 2022!
KİPTAŞ Tuzla kura çekilişi ne zaman? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekilişi tarihi 2022 yılında merak edilen konuların başında geliyor. KİPTAŞ tarafından inşa edilecek Tuzla Aydınlıkevler projesinde rekor başvuru yapılmıştı. Toplam 321 konut için başvuru tarihi tamamlandı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar gözlerini kura çekilişine çevrildi. Peki; KİPTAŞ Tuzla kura çekilişi ne zaman?
KİPTAŞ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Tuzla projesinde kura çekilişi 13 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.
Yatırım bedeli 170 milyon TL olan Aydınlık Evler projesinin kura çekilişi daha önce 5 Ocak 2022 olarak açıklanmıştı. Ancak yapılan yeni duyuruyla kura tarihi değişti.
Tuzla Aydınlık Evler projesi kapsamında 210 adet 88 metrekare 2 oda 1 salon kaplı mutfak konut, 40 adet 79 metrekare 2 oda 1 salon açık mutfak konut, 71 adet ise 104 metrekare 3 oda 1 salon konut yer alıyor.
HAK SAHİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?
Başvurunun konut adedinden fazla olması durumunda her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere ; 210 adet Kapalı Mutfaklı 2+1 A ve 2+1 B Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 88m² olan konutlar birlikte kendi aralarında, 40 adet Açık Mutfaklı 2+1 C Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 79 m² olan konutlar kendi aralarında, 71 adet 3+1 A Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 104m² olan konutlar kendi aralarında olmak üzere noter huzurunda kura çekilişi yapılarak her bir konuta 1 asil, 4 yedek hak sahibi belirlenecektir.
ÖN BAŞVURU BEDELLERİ İADE EDİLECEK
Ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamayan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir. Ancak kredi kartı veya banka kartlarına yapılan iade bedelleri bankalara bağlı olarak işlem gerçekleştikten 2-7 iş günü sonra yansıyabilmektedir.
Ön başvuru ödemesi mobil/internet bankacılığı kullanılarak havale/EFT ile yapılmışsa paranın ödendiği İBAN numarasına, ödeme kart ile yapılmışsa tahsil edildiği karta, bankamatik veya şubeden yapılmışsa katılımcı tarafından başvuru esnasında verilen İBAN numarasına iade edilecektir.
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