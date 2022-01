KİPTAŞ Tuzla kura çekilişi ne zaman? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

Tuzla Aydınlık Evler projesi kapsamında 210 adet 88 metrekare 2 oda 1 salon kaplı mutfak konut, 40 adet 79 metrekare 2 oda 1 salon açık mutfak konut, 71 adet ise 104 metrekare 3 oda 1 salon konut yer alıyor.

HAK SAHİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?

Başvurunun konut adedinden fazla olması durumunda her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere ; 210 adet Kapalı Mutfaklı 2+1 A ve 2+1 B Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 88m² olan konutlar birlikte kendi aralarında, 40 adet Açık Mutfaklı 2+1 C Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 79 m² olan konutlar kendi aralarında, 71 adet 3+1 A Tipi ortalama satışa esas brüt alanı 104m² olan konutlar kendi aralarında olmak üzere noter huzurunda kura çekilişi yapılarak her bir konuta 1 asil, 4 yedek hak sahibi belirlenecektir.