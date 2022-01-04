Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan genç istihdamı mesajı! Gençlere tam destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, geçen yılın nisan ayında Kovid-19 salgınından etkilenen "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" başlattıklarını anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan programın yeni fazında imalat sektörünün yanı sıra salgında gelir kaybı nispeten yüksek olan pek çok hizmet ve ticaret sektörünü de programa dahil ettik." ifadesini kullandı.

Son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmelerin 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin liralık geri ödemeli destek alacağını belirten Varank, "Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.