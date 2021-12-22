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Haberler Galeri İŞKUR'dan iş arayanlara müjde! 2022'de 82.278 kişiye istihdam sağlanacak! İşte alım yapılacak kadrolar

İŞKUR'dan iş arayanlara müjde! 2022'de 82.278 kişiye istihdam sağlanacak! İşte alım yapılacak kadrolar

İŞKUR iş ilanları yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişiye iş kapısı aralayan İŞKUR, 2022 ile birlikte on binlerce kişiye istihdam sağlanacağını duyurdu. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden birçok kadroya yapılacak işçi alımı için ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Güncel rakama göre 82.278 kişinin işe alınacağı bildirildi. Peki, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR güncel iş ilanları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2021 17:31 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 17:31
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İŞKUR’dan iş arayanlara müjde! 2022’de 82.278 kişiye istihdam sağlanacak! İşte alım yapılacak kadrolar

İŞKUR iş ilanları yayımlandı. 2022 yılına girmemize sayılı günler kala, İŞKUR tarafından güncel iş ilanları da yayımlanmaya devam ediyor. Hangi sektörlere alım yapılacağını merak eden vatandaşlar için güncel iş ilanlarını haberimizde derledik. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR’dan iş arayanlara müjde! 2022’de 82.278 kişiye istihdam sağlanacak! İşte alım yapılacak kadrolar

İŞTE EN ÇOK İŞÇİ ALIMININ YAPILACAĞI MESLEKLER

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 350
Ambar/Depo Görevlisi 1042
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 262

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İŞKUR’dan iş arayanlara müjde! 2022’de 82.278 kişiye istihdam sağlanacak! İşte alım yapılacak kadrolar

Aşçı 481
Aşçı Yardımcısı 416
Ayakkabı İmalatçısı 411

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İŞKUR’dan iş arayanlara müjde! 2022’de 82.278 kişiye istihdam sağlanacak! İşte alım yapılacak kadrolar

Beden İşçisi (Genel) 17866
Beden İşçisi (İnşaat) 83
Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 130
Beden İşçisi (Temizlik) 466

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İŞKUR’dan iş arayanlara müjde! 2022’de 82.278 kişiye istihdam sağlanacak! İşte alım yapılacak kadrolar

Bisküvi İmalat İşçisi 450
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 122
Depo İşçisi (Elleçleme) 240
Depo Sevkiyat Sorumlusu 328