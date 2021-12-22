İŞKUR'dan iş arayanlara müjde! 2022'de 82.278 kişiye istihdam sağlanacak! İşte alım yapılacak kadrolar

İŞKUR iş ilanları yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişiye iş kapısı aralayan İŞKUR, 2022 ile birlikte on binlerce kişiye istihdam sağlanacağını duyurdu. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden birçok kadroya yapılacak işçi alımı için ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Güncel rakama göre 82.278 kişinin işe alınacağı bildirildi. Peki, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR güncel iş ilanları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.12.2021 17:31 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 17:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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