Tarım Kredi Kooperatifi marketleriyle istihdama büyük katkı sağlıyor

"Gıda arzı güvenliğini son derece önemsiyoruz. Bugün itibariyle herkesin kendi sofralarına taşıdığı ve içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz binlerce üründen bahsedebiliriz. Ürünün arkasını çevirdiğimizde normal bir vatandaşın, eğitimini almamış bir kişinin bunların ne anlama geldiğini bilme şansı yok. Rica ediyorum bizim ürünlerimizin arkasına çevirip bir bakın. Helva üretiriz, içerisinde susam ve şeker veya varsa limon suyu yazar. Dolayısıyla içeriğinde ne olduğunu bilmediğimiz ürünler değil vatandaşımızın anlayabileceği tarzda, mümkün olduğunca katkı ve koruyucu maddelerden arındırılmış bir üretim politikamız var. Dolayısıyla gıda arzı güvenliğini de bir anlamda temin etmiş oluyoruz. Bize gelen müşterilerimiz sadece bir ucuzluk algısıyla değil sofralarına güvenilir gıda taşımak için geliyor. Zeytinyağını içerisinde sadece zeytin yağı vardır, herhangi bir katkı maddesi yoktur. Maliyeti aşağı çekmekle ilgili bir kaygımız olmadığı için ürünün orijinalinde ne olması gerekiyorsa o oluyor."