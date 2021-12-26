26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığından istihdam müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanlığından istihdam müjdesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2021
ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanlığından istihdam müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere avukat, defterdarlık uzman yardımcısı, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile tekniker pozisyonlarında toplam 436 personel alacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA