Bucak sahlebine yoğun ilgi: Kilosu bin 500 TL!

KİLOSU BİN 500 TL

Kilogramı bin 500 TL olan Bucak sahlebine ise Türkiye'nin dört bir tarafından talep olduğunu belirten Yaşar İnal, "Daha öncede biliniyordu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilere ikram etmesinin ardından bir yoğunluk yaşandı. Yetiştiremiyoruz desek olur. Şu an kilogramını bin 500 TL'ye satıyoruz. Senede en fazla 1 ay mahsulü olan bir üründür. Torosların eteklerinde yetişir. Çok zahmetlidir. 10 kilogram yaş sahlepten 1 kilogram kuru sahlep elde ediliyor. Değirmende öğütülen sahlep, 2-3 ay bekletildikten sonra hizmete sunuluyor" dedi.