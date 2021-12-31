Bucak sahlebine yoğun ilgi: Kilosu bin 500 TL!
Başkan Erdoğan’ın basın mensuplarına, ‘Bu çarşı pazar değil, hakiki Bucak sahlebi’ sözleriyle ikram etti. Ardından ciddi bir ün kazanan Bucak sahlebinin kilogramı bin 500 liraya ulaştı. Türkiye’nin her tarafından gelen talebe üreticiler yetişmekte güçlük çekiyor.
Burdur Bucak'ta Toros Dağlarının eteklerinde büyüyen yabani orkide bitkisinin yumrularından üretilen salep, kış mevsiminin olmazsa olmaz içecekleri arasında bulunuyor.
SAHLEP NASIL ÜRETİLİYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarına 'Bu çarşı Pazar değil, hakiki Bucak sahlebi' diyerek ikram etmesinin ardından daha da üne kavuştu. Nisan-Haziran ayları arasında yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte yaklaşık 6 ay kurutuluyor. Kurutulmuş salep yumruları taş değirmenlerde öğütülüyor. Öğütülerek toz haline getirilen sahlep burada da yaklaşık 3 ay bekletiliyor.
KİLOSU BİN 500 TL
Kilogramı bin 500 TL olan Bucak sahlebine ise Türkiye'nin dört bir tarafından talep olduğunu belirten Yaşar İnal, "Daha öncede biliniyordu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilere ikram etmesinin ardından bir yoğunluk yaşandı. Yetiştiremiyoruz desek olur. Şu an kilogramını bin 500 TL'ye satıyoruz. Senede en fazla 1 ay mahsulü olan bir üründür. Torosların eteklerinde yetişir. Çok zahmetlidir. 10 kilogram yaş sahlepten 1 kilogram kuru sahlep elde ediliyor. Değirmende öğütülen sahlep, 2-3 ay bekletildikten sonra hizmete sunuluyor" dedi.
EVDE NASIL SAHLEP YAPILIR?
Evde yapmak isteyenlere 1 litre süt üzerinden tarif veren İnal, "1 litre süt için 6 gram sahlep, 9 gram şekeri karıştırıyoruz. Kaynatılan sütün altını kıstıktan sonra karıştırılan sahlep ve şekeri yavaş yavaş ekliyoruz. 15-20 dakika karıştırdıktan sonra içmeye hazır oluyor. Bucak, Antalya yolu üzeri olduğu için fazla talep var. Yoldan geçen sahlep içmeden gitmiyor" ifadelerini kullandı.
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