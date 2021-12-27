TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi 27 Aralık! TOKİ Seferihisar 1.022 konut kura çekiliş sonuçları…

BİNLERCE KİŞİ BAŞVURDU

İzmir Seferihisar'daki 1000 konuta 22 bin 204 kişi başvurdu. Muğla'daki 500 konuta 13 bin 966, Muğla Milas'taki 300 konuta ise 2 bin 197 adet talep toplandı. Aydın Merkez'deki 200 konuta 5 bin 535 adet başvuru, Sinop Merkez'deki 300 adet konuta 4 bin 155 talep geldi.

Türkiye genelinde inşa edilecek proje kapsamında vatandaşların konut finansmanı hem kamu, hem de katılım bankaları tarafından sağlanacak.