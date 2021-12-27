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TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi 27 Aralık! TOKİ Seferihisar 1.022 konut kura çekiliş sonuçları…

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi 27 Aralık! TOKİ Seferihisar 1.022 konut kura çekiliş sonuçları…

TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi! 27 Aralık TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. İzmir’in Seferihisar bölgesinde inşa edilecek toplam 1.022 konutta hak sahipleri belli oldu. Kura çekilişinin ardından gözler isim listesine çevrildi. Peki; TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi nasıl? İşte; TOKİ Seferihisar kura çekiliş sonuçları…

TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi 27 Aralık! TOKİ Seferihisar 1.022 konut kura çekiliş sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor. TOKİ'nin İzmir Seferihisar'da inşa edeceği konutlara binlerce aile başvuru yapmıştı. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar; TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Peki; TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi kazananlar kim? İşte merak edilen sorunun cevabı!

TOKİ İZMİR SEFERİHİSAR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesine ulaşabilirsiniz.

TOKİ İZMİR SEFERİHİSAR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından 100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan İZMİR SEFERİHİSAR CAMİKEBİR MAH. 1. ve 2.BÖLGELER Projesi kura çekimi yapıldı.

Proje kapsamında satışa sunulan 2+1 nitelikli 708 adet ve 3+1 nitelikli 314 adet olmak üzere toplamda 1022 adet konut için noter huzurunda yapılan kura çekimi ile hak sahipleri belirlendi.

BİNLERCE KİŞİ BAŞVURDU

İzmir Seferihisar'daki 1000 konuta 22 bin 204 kişi başvurdu. Muğla'daki 500 konuta 13 bin 966, Muğla Milas'taki 300 konuta ise 2 bin 197 adet talep toplandı. Aydın Merkez'deki 200 konuta 5 bin 535 adet başvuru, Sinop Merkez'deki 300 adet konuta 4 bin 155 talep geldi.

Türkiye genelinde inşa edilecek proje kapsamında vatandaşların konut finansmanı hem kamu, hem de katılım bankaları tarafından sağlanacak.

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