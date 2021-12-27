TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi 27 Aralık! TOKİ Seferihisar 1.022 konut kura çekiliş sonuçları…
TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi! 27 Aralık TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. İzmir’in Seferihisar bölgesinde inşa edilecek toplam 1.022 konutta hak sahipleri belli oldu. Kura çekilişinin ardından gözler isim listesine çevrildi. Peki; TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi nasıl? İşte; TOKİ Seferihisar kura çekiliş sonuçları…
TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi 27 Aralık! TOKİ Seferihisar 1.022 konut kura çekiliş sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor. TOKİ'nin İzmir Seferihisar'da inşa edeceği konutlara binlerce aile başvuru yapmıştı. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar; TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Peki; TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi kazananlar kim? İşte merak edilen sorunun cevabı!
TOKİ İZMİR SEFERİHİSAR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesine ulaşabilirsiniz.
TOKİ İZMİR SEFERİHİSAR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından 100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan İZMİR SEFERİHİSAR CAMİKEBİR MAH. 1. ve 2.BÖLGELER Projesi kura çekimi yapıldı.
Proje kapsamında satışa sunulan 2+1 nitelikli 708 adet ve 3+1 nitelikli 314 adet olmak üzere toplamda 1022 adet konut için noter huzurunda yapılan kura çekimi ile hak sahipleri belirlendi.
BİNLERCE KİŞİ BAŞVURDU
İzmir Seferihisar'daki 1000 konuta 22 bin 204 kişi başvurdu. Muğla'daki 500 konuta 13 bin 966, Muğla Milas'taki 300 konuta ise 2 bin 197 adet talep toplandı. Aydın Merkez'deki 200 konuta 5 bin 535 adet başvuru, Sinop Merkez'deki 300 adet konuta 4 bin 155 talep geldi.
Türkiye genelinde inşa edilecek proje kapsamında vatandaşların konut finansmanı hem kamu, hem de katılım bankaları tarafından sağlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi 27 Aralık! TOKİ Seferihisar 1.022 konut kura çekiliş sonuçları…
- POMEM 10 katı kuralı nedir? POMEM 10 katı kuralı ibaresi ne anlama geliyor?
- 40 yıllık Mercedes'i hurdalıktan alıp yeniledi! Resmen fabrika ayarlarına geri döndü
- Zam oranı belli oldu! İşsiz kalanlara en az 21.370 TL ödeme! 10 ayda taksit taksit verilecek!
- Yılbaşı tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık Cuma okullar tatil olacak mı?
- Türk Lirası olan cebini dolduracak! 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi ne kadar kazandırır? Banka banka faiz oranları
- 73 yaşındaki kadının ultrason görüntüsünde şoke eden olay! Doktor hemen yetkililere haber verdi | 35 yıldır midesindeymiş
- SOHAYKO nedir? SOHAYKO derneği başkanı kimdir?
- Altın fiyatları artacak mı? Altında yeni rekor tahmini! 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın yorumları!
- Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma - 01 Ocak Cumartesi yılbaşında kısıtlama olacak mı?
- pa.edu.tr POMEM başvuru ekranı! 28. dönem POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru şartları nelerdir?
- 27 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? 2021 Ekim-Kasım-Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?