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TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi! TOKİ İzmir Selçuk 1.175 konut kura sonuçları açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi! TOKİ İzmir Selçuk 1.175 konut kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi! TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İzmir Selçuk 1.175 konut kura sonuçları için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. İzmir İli Selçuk İlçesi Zafer Mahallesi 1. ve 2.Etap Projeleri kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 527 adet ve 3+1 nitelikli 648 adet olmak üzere toplamda 1.175 konut hak sahibini buluyor. Çekilişin ardından TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi araştırılıyor.

TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi! TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları açıklandı mı? İzmir'in Selçuk ilçesinde inşa edilecek toplam 1.175 konut hak sahibini buluyor. Konut belirleme kurası 28 Aralık günü yapıldı. Kuraya başvuru yapan binlerce aile TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi hakkında sorgulama yapıyor. İşte merak edilen sonuçları!

TOKİ İZMİR SELÇUK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi aşağıdaki bağlantıya gittikten sonra görüntülenebilir. Başvuru numaranız ile sorgulama yapabilirsiniz.

TOKİ İZMİR SELÇUK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İzmir İli Selçuk İlçesi Zafer Mahallesi 1. ve 2.Etap Projeleri kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 527 adet ve 3+1 nitelikli 648 adet olmak üzere toplamda 1.175 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası 28 Aralık 2021 tarihinde Salı günü, Saat 10:00'da gerçekleştirildi.

Konut belirleme kurasından sonra yapılan sözleşme imzalama programına göre Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, hak sahipleri tarafından 10 Ocak 2022 – 11 Mart 2022 tarihleri arasında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş İzmir / Selçuk Şubesi nezdinde imzalanacaktır.

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