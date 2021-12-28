TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi! TOKİ İzmir Selçuk 1.175 konut kura sonuçları açıklandı mı?

KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İzmir İli Selçuk İlçesi Zafer Mahallesi 1. ve 2.Etap Projeleri kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 527 adet ve 3+1 nitelikli 648 adet olmak üzere toplamda 1.175 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası 28 Aralık 2021 tarihinde Salı günü, Saat 10:00'da gerçekleştirildi.