Son dakika: Altını olanlar dikkat: Türk Lirasına dönüşte stopaj sıfırlandı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberine göre altını olanları ilgilendiren Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında stopaj yüzde sıfır olarak uygulanacak. Peki altın hesabını TL'ye çevirenler ne kadar kazanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıt verdi. İşte gram altın için örnek hesaplamalar...
Altın cinsinden mevduat hesaplarından veya katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında tevkifat yüzde sıfır olacak.
Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 28 Aralık 2021 itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.
ALTIN HESABINI TL'YE ÇEVİRENLER NE KADAR KAZANACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı Kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin ardından, benzer bir sistem de altın için geldi. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinin desteklenmesi ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. korumak için altın alan vatandaş altındaki düşüşle oluşan riskten kurtulacak. Vatandaşın merak ettiği altın hesabını TL'ye çeviren ne kadar alacak? sorusuna Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıt verdi. İşte gram altın için örnek hesaplamalar.
Türk Lirası'nı altında tutmak isteyenler için risklerini ortadan kaldıracak önemli bir 'altın' ürünü geldi. Merkez Bankası altın hesaplarını TL'ye çevirenlere aradaki farkı yatıracak. Böylece altın fiyatı düşse de vatandaş kaybetmemiş olacak.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık'ta mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek. Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden TCMB tarafından satın alınacak ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak.
Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak. Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.
Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.
NASIL HESAPLANACAK?
Vatandaşın bankadaki altın hesabı TL'ye çevrilirken hesap şöyle yapılacak:
*Vadeli hesabın açılacağı gün Merkez Bankası tarafından açıklanan altın fiyatı üzerinden altın TL'ye çevrilecek.
*Vatandaşa 3,6,9 veya 12 ay vade seçeneğinden birisi ile hesap açılacak.
*Vadeye göre kar payı ya da faiz uygulanacak. Faiz Merkez Bankası'nın politika faizinden (şuan yüzde14) düşük olmayacak
*Vade sonunda altın fiyatı üzerinden getirilere bakılacak. Hangi getiri fazla ise o vatandaşa ödenecek.
*Eğer altın fiyatı düşmüş ve faiz/kar payı getirisinden daha az ise vatandaşa düşüş riski yansıtılmayacak.
ÖRNEK HESAPLAMALAR
Aşağıdaki hesaplar yapılırken politika faizinin minimum düzeyi olan yüzde 14 esas alınmıştır. Altın kurundaki değişimler tamamen tahmini hesaplar olacaktır. Altın ons ve dolar kurundaki değişimlerle hareketlendiği için dönem sonunu tahmin etmek mümkün olmamaktadır. Ancak hesabın nasıl yapıldığı açısından örnek rakamlar verilmiştir.
VATANDAŞIN ALTIN MİKTARI: 100 GRAM
Altın'ın bugün (29 Aralık) Merkez tarafından açıklanan fiyatı: 696 TL
Merkez Bankası politika faizi : Yüzde 14
3 AY VADE HESABI
Ana para: 6.960 TL
Dönemsel faiz/kar payı: Yüzde 3.5
Faiz/Kar getirisi: 243,60 TL
Dönem sonu altın: 730 TL (Örnek rakam)
Altın getirisi: 340 TL
Ödenecek ek tutar: 96,40 TL
6 AY VADE HESABI
Ana para: 6.960 TL
Dönemsel faiz/kar payı: Yüzde 7
Faiz/Kar getirisi: 487,20 TL
Dönem sonu altın: 750 TL (Örnek rakam)
Altın getirisi: 540 TL
Ödenecek ek tutar: 52,80 TL
9 AY VADELİ HESABI
Ana para: 6.960 TL
Dönemsel faiz/kar payı: Yüzde 10.5
Faiz/Kar getirisi: 730,80 TL
Dönem sonu altın: 760 TL (Örnek rakam)
Altın getirisi: 640 TL
Ödenecek ek tutar: 0 TL
12 AY VADELİ HESABI
Ana para: 6.960 TL
Dönemsel faiz/kar payı: Yüzde 14
Faiz/Kar getirisi: 974,40 TL
Dönem sonu altın: 780 TL (Örnek rakam)
Altın getirisi: 840 TL
Ödenecek ek tutar: 0 TL
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