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Kovid-19 aşılarında 2022'de de yüzde 1 KDV uygulanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Kovid-19 aşılarında 2022’de de yüzde 1 KDV uygulanacak

Sağlık Bakanlığınca onaylanan Kovid-19 aşıları için tespit edilen yüzde 1'lik KDV oranı 2022 yılı sonuna kadar devam edecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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