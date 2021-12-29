Son dakika: Altın hesabını TL’ye çevirene destek





Vade sonunda Türk Lirası hesap sahibine ana para ve faizi banka ödeyecek. Vade sonunda, altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek.



Hesabın vadesinden önce bozulması halinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Söz konusu ödeme desteği bir defaya mahsus olarak uygulanacak.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir.