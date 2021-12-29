Son dakika: Altın hesabını TL'ye çevirene destek
Son dakika haberine göre: Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.
Merkez Bankası, altın hesabını TL'ye çevirene destek verecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek.
MB'NİN O GÜN İLAN EDECEĞİ FİYAT ESAS ALINACAK
Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.
Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.
Vade sonunda Türk Lirası hesap sahibine ana para ve faizi banka ödeyecek. Vade sonunda, altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek.
Hesabın vadesinden önce bozulması halinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Söz konusu ödeme desteği bir defaya mahsus olarak uygulanacak.
MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir.
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