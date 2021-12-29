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Altın hesaplarından TL’ye dönüş desteği! Sistem nasıl işleyecek? Vatandaş ne yapmalı? 

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Peki bu sistem nasıl olacak? Vatandaşlar neler yapmalı? Yastık altındaki altınlar için yeni hamleler olacak mı? Altınla ilgili sıcak gelişmeleri İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen değerlendirdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 29.12.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 15:39
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Altın hesaplarından TL’ye dönüş desteği! Sistem nasıl işleyecek? Vatandaş ne yapmalı?

Ayşe Esen'in canlı yayında yaptığı açıklamalar:

"Bu Türk Lirasını desteklemek için önemli. Bu konunun çıkış noktası güçlü TL. Kendi içinde 2 ayrılımı var bu konunun.

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Altın hesaplarından TL’ye dönüş desteği! Sistem nasıl işleyecek? Vatandaş ne yapmalı?

Bir tanesi mevcut hesapların TL'ye dönüşümü. Mevcut hesaplar yastık altındaki altından gelmiş olabileceği gibi kaydi olarak alınmış altın hesapları da olabilir.

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Altın hesaplarından TL’ye dönüş desteği! Sistem nasıl işleyecek? Vatandaş ne yapmalı?

Bu hesapların hepsi halihazırda sistemin içine girmiş olan rakamlar. Dolayısıyla ekonominin içinde var olan sisteme katılmış olan rakamların TL'ye dönüşümü.

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Altın hesaplarından TL’ye dönüş desteği! Sistem nasıl işleyecek? Vatandaş ne yapmalı?

2. ise çok net tanımlanmış. Aslında işlenmiş altın ve hurda diye tanım olduğu için ayın 28'den itibaren açılmış hesaplar geçerli.

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Altın hesaplarından TL’ye dönüş desteği! Sistem nasıl işleyecek? Vatandaş ne yapmalı?

Bu halka bir seçenek sunuyor. Altını saklama amaçlı alıyorsanız, bir gelecek güvencesi olarak alıyorsanız bunu düşünen halk aslında altınından çıkmak istemeyecektir.