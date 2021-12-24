THY ve Hava-İş Sendikası anlaşmaya vardı! İşte yeni zam oranları
Türk Hava Yolları ile yetkili çalışan sendikası Hava-İş arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 2022 maaş zam oranlarında anlaşmaya varıldı. İşte detaylar...
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal arasında 27. Dönem TİS görüşmelerinde ücret zamları konusunda anlaşma sağlandı.
İki yılı kapsayacak şekilde kabul edilen TİS'e göre, THY çalışanları yılın ilk altı ayı için enflasyon farkına ek olarak yüzde 60 maaş zammı alacak.
İkinci altı ay için ise enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 oranında zam yapılacak. Anlaşmada üçüncü ve dördündü altı aylık dönemlerde ise enflasyon oranına ek olarak yüzde 1'lik maaş zammı yansıyacak.
Ayrıca çalışanlara biri TİS'in imzalanacağı tarih diğeri ise yeni yılda ilk maaş alacakları tarihte olmak üzere iki brüt maaş prim ödenmesine de karar verildiği öğrenildi.
HAVA-İŞ'TEN AYCI'YA TEŞEKKÜR
Öte yandan, Hava-İş Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'ya teşekkür edildi.
Açıklamada, "Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı olarak anlaşılmış olan ücret zamları hariç 28.12.2021 tarihinden itibaren görüşülmeye başlanacaktır.
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