Son dakika: Taksitle cep telefonu alınıyor mu? Kredi kartına taksit sayısı kaç? Cep telefonları için yeni taksit düzenlemesi
Son dakika haberine göre Cep telefonu alacakları ilgilendiriyor... Fiyatı 5 bin liranın üzerindeki "sıfır" ve "yenilenmiş" telefonlara taksit düzenlemesi yapıldı. BDDK'nin ardından Ticaret Bakanlığı da söz konusu telefonların fiyat limitleri ile taksit sayılarında değişikliğe gitti. Peki yeni düzenlemeyle birlikte taksitle cep telefonu alınıyor mu? Taksitle telefon nasıl alınır? Cep telefonu kredi kartına kaç taksit yapılıyor? soruları sıkça sorulmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
BDDK'nin ardından Ticaret Bakanlığı da söz konusu telefonların fiyat limitleri ile taksit sayılarında değişikliğe gitti.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) cep telefonlarında "yenilenmiş ürün teşviki" kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sayılarında yaptığı değişikliğe uygun düzenlemeye gidildi.
Buna göre, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan "yenilenmiş ürün" niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay taksit uygulanacak.
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