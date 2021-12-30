Kocaeli’nde Yediemin Otoparkı motosiklet mezarlığına döndü! 12 senedir bekliyorlar

"HER GÜN 10 MOTOSİKLET ÇEKİLİP BURAYA ATILIYOR"

Her gün yaklaşık 10 adet motosikletin çekilip yediemin otoparkına konulduğunu kaydeden Bostan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu araçlar piyasaya kazandırılırsa, tamirci tamirciliğini yapıp para kazanacak, devlet vergisini alıp gelir elde edecek, akaryakıt istasyonları benzinden parasını kazanacak yani herkes bu araçlardan bir şekilde kar elde edecek. Fakat bu araçlar buraya terk edilip bırakıldığı için hiçbir şekilde kimse gelir elde edemiyor. Ne ben otopark paramı alabiliyorum, ne otoparkımda yer kalıyor. Her gün yaklaşık 10 adet motosiklet çekilip buraya atılıyor. Otopark ücretinin güncel tarifeye göre günlüğü 5 buçuk TL. Bu fiyat 30 günden sonra yarı fiyata düşüyor. Bir yıl otoparkta bağlı kalmış motosikletin 1 yıllık otopark getirisi yaklaşık bin 500- 2 bin TL civarında. Ama araç sahipleri hiçbir şekilde araçlarının peşine düşmediği için bizde paramızı alamıyoruz. 2009'dan yılından beri otoparkımızda bekleyen motosikletler var. Bu motosikletler dışarda olduğu için yağmur suyu alıyor ve çürüyor. Çürüdüğü için değer kaybediyor. Bizim otoparkımıza bağlandığı zaman bir motosikletin değeri 5 bin lira ise araç sahibi onu buradan çıkartana kadar değeri bin 500- 2 bin liraya kadar düşüyor. Araç sahipleri ise otopark ücreti motosikletin fiyatını geçtiği için motosikletini çözdürmüyor. Motosikletler burada yattığı sürece vergisi de işliyor. Trafikten men edildiği için vergi işlemiyor diye bir şey yok. Muayene ücretleri, aylık faizleri, yıllık vergileri üstüne koyuyor. Bir motosikletin bir yıllık burada yatma ücreti vergisiyle birlikte 3-3 bin 500 TL'yi buluyor"