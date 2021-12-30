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Ankara- Sivas hızlı tren hattından sonra hedef Erzincan-Erzurum-Kars! Bakan Karaismailoğlu açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.12.2021
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Ankara- Sivas hızlı tren hattından sonra hedef Erzincan-Erzurum-Kars! Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında Ankara-Sivas hızlı tren hattının bitmesinin ardından hedefte Erzincan-Erzurum-Kars hattı olduğunu söyledi.

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