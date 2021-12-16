Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Tüm ulaşım ve iletişim alt yapısı projelerimizle Kayseri'yi bayındır kılmanın, Kayseri'yi geleceğe taşımanın planlarını yapıyoruz. Gençlerimizin geleceği için çalışıyoruz. Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. 21 Kasım 2020'de çalışmalarına başladığımız Anafartalar- Mobilyakent Tramvay Hattı projemiz de Kayseri'nin en önemli ulaşım projelerimizden biridir. 7 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşan projemiz, Kayseri'nin kent içi raylı toplu taşıma alt yapısının gücüne güç katacak. Ülkemizin yeşil ulaşım hedeflerini destekleyecek. İlk günden itibaren 278 personelle, 7/24 esasına göre sürdürdüğümüz yoğun çalışmalar sonunda; kazı işlerinde yüzde 86, beton imalatında yüzde 78, ray montajında yüzde 75 oranında ilerleme kaydettik. Bugün de proje açısından çok önemli bir aşamaya gelmenin haklı gururu ve sevincini yaşıyoruz."