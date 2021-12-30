Dolar neden yükseliyor? 1 dolar kaç TL oldu? 30 Aralık Dolar kuru canlı takip ekranı!
Dolar neden yükseliyor? 1 dolar kaç TL oldu? Dolar almak veya satmak isteyen vatandaşlar, dolardaki anlık hareketleri takip etmek istiyor. 11 lira seviyelerine kadar gerileyen dolar, sabah saatlerinde 13 TL’ye yakın bir grafik çizdi. Dolardaki yükselişle birlikte dolar neden yükseliyor sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki; 1 dolar kaç TL oldu? İşte, 30 Aralık dolar kuru canlı takip!
1 dolar kaç TL oldu? Dolar neden yükseliyor? 30 Aralık dolar kuru arama motorlarında sorgulanıyor. Dolar kurunda yaşanan sert değişikliklerle birlikte doların ne kadar olduğu gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. 1 dolar kaç TL oldu sorusunun cevabı merak ediliyor. A Para canlı dolar takip grafiğiyle birlikte, dolardaki hareketleri görüntüleyebilirsiniz. Peki; dolar neden yükseliyor? 1 dolar kaç TL?
1 DOLAR KAÇ TL OLDU?
Dolar saat 08:55 itibariyle 12,93 lira seviyelerinden işlem görüyor.
KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantında, vaka sayılarındaki hızlı artışın ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceğine ilişkin endişelerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.
Kovid-19 salgınında, dünya genelinde rekor seviyeye çıkan vaka sayıları endişeleri artırırken, yılın son işlem günlerinde, çoğu yatırımcının Noel ile yılbaşı tatilini birleştirmesi nedeniyle pay piyasalarında düşük hacimli ve karışık bir görünüm takip ediliyor.
Omicron varyantına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunurken, ABD'de 7 günlük ortalama vaka sayısı rekor kırarak günlük 252 bine yükseldi. Ülkede son bir haftadaki Kovid-19 vakalarının yüzde 60'tan fazlasının Omicron varyantından oluştuğu bildirildi.
Bununla birlikte Omicron varyantına ilişkin çalışmaların, hastalığın daha kolay atlatıldığı ve sağlık sistemine aşırı yük bindirmeyeceği beklentileri verilerin piyasalara olumsuz etkisini törpülüyor.
Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyatın devam etmesi ise bölgede tansiyonun yükselebileceği endişesini beraberinde getirirken, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün bir telefon görüşmesi yapması planlanıyor.
Öte yandan, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre ülkede ticareti açığı, kasımda aylık bazda yüzde 17,5 artışla 97,8 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Söz konusu gelişmeler ve düşük hacimle geçen seans sonrası New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,25 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artışla rekor seviyeden kapanış yaparken, Nasdaq endeksi yüzde 0,10 düşüş kaydetti. ABD'de vadeli işlem kontratları bugün yatay bir seyir izliyor.
Avrupa tarafında Omicron varyantına ilişkin endişelerle uygulamaya alınan önlemlerin günden güne artması pay piyasalarını baskılamayı sürdürüyor.
Dün, iki günlük Noel tatilinden çıkan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,70, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.
Avro/dolar paritesi, dün 1,1370'le 30 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından yeni günde önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1,1330'dan işlem görüyor. Avrupa endekslerinin vadeli işlem kontratları da yeni güne karışık bir görünümle başladı.
Çin'de, ekonomiyi desteklemek için daha fazla adım atılacağı ve bazı kişisel gelir vergilerinde uygulanan kesintilerin uzatılacağına yönelik haber akışı risk iştahını beslerken, Kovid-19 salgınındaki sıfır tolerans politikası pay piyasalarındaki yukarı yönlü hareketi sınırlıyor.
Bugün, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,10 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,40 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,50, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,40 ve Avustralya'da S&P ASX 200 yüzde 0,05 yükseldi.
Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da holding ve kimya sektörü hisselerinde yoğunlaşan alışlarla yüzde 2,43 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.895,46 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 7,1 artışla 12,6640'tan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 12,8970'ten işlem görüyor.
Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelere karşın yurt dışında Noel ile yılbaşı tatilini birleştiren yatırımcılar dolayısıyla işlem hacminin düşük seyrettiği pay piyasalarındaki dalgalı seyrin, hafta sonuna kadar devam edeceğini belirtiyor.
Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de konut fiyat endeksi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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