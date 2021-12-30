Dolar neden yükseliyor? 1 dolar kaç TL oldu? 30 Aralık Dolar kuru canlı takip ekranı!

Bununla birlikte Omicron varyantına ilişkin çalışmaların, hastalığın daha kolay atlatıldığı ve sağlık sistemine aşırı yük bindirmeyeceği beklentileri verilerin piyasalara olumsuz etkisini törpülüyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyatın devam etmesi ise bölgede tansiyonun yükselebileceği endişesini beraberinde getirirken, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün bir telefon görüşmesi yapması planlanıyor.

Öte yandan, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre ülkede ticareti açığı, kasımda aylık bazda yüzde 17,5 artışla 97,8 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Söz konusu gelişmeler ve düşük hacimle geçen seans sonrası New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,25 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artışla rekor seviyeden kapanış yaparken, Nasdaq endeksi yüzde 0,10 düşüş kaydetti. ABD'de vadeli işlem kontratları bugün yatay bir seyir izliyor.

Avrupa tarafında Omicron varyantına ilişkin endişelerle uygulamaya alınan önlemlerin günden güne artması pay piyasalarını baskılamayı sürdürüyor.