Emekli için bankalar yarışa girdi: Promosyon için teklifler peş peşe geldi! İlave 2.500 TL veriliyor
Bankalar, emekli için promosyon yarışına tutuştu. Rekabetin yoğun olması tutarları da yükseltti. Bu yılın son kampanyalarında emekliye 2.500 TL'ye kadar promosyon imkanı var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte detaylar...
Emeklilere banka promosyonu fırsatı sürüyor. Maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlara en az 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlara ise en az 750 lira promosyon ödenirken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar yükseliyor.
Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartıyla yüksek ödeme veriyor.
Yılın son kampanyalarında emeklilere 2 bin 500 liraya varan ödeme yapılıyor.
3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar için imkanlar şöyle:
AKBANK: Yıl sonuna kadar emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 2.100, 2.500 lira ödüyor.
BURGAN BANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.
DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatına ilave 750 lira promosyon ödemesi yapıyor.
FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.
GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.
HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor.
ICBC: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.
ING: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor.
İŞ BANKASI: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödüyor.
KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira veriyor. Kredi kartıyla yıl sonuna kadar yapılan ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.
QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.450, 1.850, 2.200 lira ödüyor. ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.250, 1.500, 1.750 lira veriyor.
TEB: Yeni edinilen emekli müşterilere, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde maaşa göre 1.200, 1.500, 1.800 lira ödüyor.
VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.
YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira veriyor.
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