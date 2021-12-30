Emekli için bankalar yarışa girdi: Promosyon için teklifler peş peşe geldi! İlave 2.500 TL veriliyor

Emeklilere banka promosyonu fırsatı sürüyor. Maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlara en az 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlara ise en az 750 lira promosyon ödenirken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar yükseliyor.