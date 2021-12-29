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Son dakika: İstanbul’da dikkat çeken görüntü! Zeytinburnu'nda bir otopark dolusu sıfır araç

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Son dakika: İstanbul’da dikkat çeken görüntü! Zeytinburnu’nda bir otopark dolusu sıfır araç

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye genelinde otomobil stokçularına yönelik denetim ve operasyonlar sürerken, Zeytinburnu'nda bir otoparkta bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ardından bir çok otomobil firmasına ait bayiler ellerinde araç olmadığı gerekçesiyle müşterilerine satış yapmadı.

Bazı bayiler ise satış yaptıkları rakamlara araç satamayacaklarını belirterek satışları iptal etti. Bu dönemde bazı firmaların stok yaptığı ortaya çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de stokçulara yönelik denetimler sürerken Zeytinburnu'nda bir otoparkta bulunan onlarca sıfır araç dikkat çekti.

Plakasız bir şekilde otoparkta bekleyen araçlar havadan görüntülendi. Görüntüler de bir otopark dolusu sıfır aracın olduğu görüldü.

Konuyla ilgili bilgi veren firma yetkilileri ise otoparktaki araçların ileri teslim tarihli kampanyaları kapsamında alındığını ve Ocak ayında müşterilere teslim edileceğini söyledi.

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