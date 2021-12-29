Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak? 2022 SSK Bağ-Kur emeklisine yılbaşı ikramiye var mı?
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Milyonlarca emekli ocak ayında yeni maaşlarına kavuşacaklar. Yeni yıl zammı için geri sayım başlarken gözler yılbaşı ikramiyesine çevrildi. Yeni yıla girmemize kısa süre kala SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılbaşı ikramiyesinin verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak? 2022 SSK Bağ-Kur emeklisine yılbaşı ikramiye var mı? İşte son açıklamalar...
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 yılına girmemize kısa bir süre kala SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılbaşı ikramiyesi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. İkinci altı aylık enflasyon oranına göre ocak ayında zam alacak emekliler şimdi de yılbaşı ikramiyesinin verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak? 2022 SSK Bağ-Kur emeklisine yılbaşı ikramiye var mı? İşte haberin detayları...
EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, emeklilere sadece Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.100 lira bayram ikramiyesi veriliyor. Bayram ikramiyesinin haricinde başka bir ikramiye ödemesi bulunmuyor.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milyonlarca kişi Ocak ayında yeni maaşına kavuşacak. Emekli ve memurların yanı sıra diğer kesimlerin de heyecanla beklediği 2022 Ocak zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacak ve yeni zam oranı son şeklini alacak.
NASIL ETKİLEYECEK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.
MEMUR VE EMEKLİLERE EKSTRA ZAM
Ancak hem memurlara hem emeklilere ekstra bir iyileştirme de planlanıyor. Bu iyileştirme de 3 Ocak'ta zamların belli olmasıyla şekillenecek. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" demişti.
5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.48, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5 artışa ilaveten alacağı fark da yüzde 7.48 çıktı. Buna Aralık enflasyonu eklenecek. Ayrıca ek iyileştirme olacak.
YÜZDE KAÇ OLACAK?
Öncelikle ilave zam olmadan belirlenecek oranlara bakalım. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon zammının yüzde 14-15 civarında olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkan sonuçlara göre 10.48 olan 5 aylık enflasyon yıl sonunda 14-15'i bulabilecek. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 11-12 oranında fark alabilecek. Bu durumda onların da zamları yüzde 16-17 civarına ulaşacak.
İLAVE ZAM NASIL BELİRLENECEK?
Ancak hem memurlar hem de emekliler için ilave bir zam yapılması bekleniyor. Bu zammın yüzde kaç olacağı ya da nasıl yapılacağı da 3 Ocak'ta açıklanacak yıllık enflasyon verisine göre şekillenecek. Zamların yıllık veriye tamamlanması söz konusu olabilecek.
Yine memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı olan yüzde 7'lik oranın öne çekilmesi söz konusu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise Temmuz zammıyla birlikte yüzde 40'ı bulacak bir oran ortaya çıkabilir. Ancak konuşulanlar arasında seyyanen zam da var.
SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ
Seyyanen zam durumunda özellikle düşük maaşların yükseltilmesi ve taban maaşın yukarı çekilmesi söz konusu olacak. burada ölçü yeni asgari ücret olabilir. Yeni asgari ücretin net rakamının 4.253 lira olması ile en düşük emekli maaşı ile arasındaki farkın açılması söz konusu olacak.
Bu durumda ikisi arasındaki makasın kapatılması için bir artış söz konusu olabilir. Burada öne çıkan rakamlar 3000 ve 3500 olarak değerlendirilebilir. Bu durumda bu gün en düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasındaki oransal fark da korunmuş olacak.
Bu seyyanen artışların 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası ortaya çıkacak 6 aylık zamdan sonra yapılması da söz konusu olabilir. Böylece önce enflasyon zammı uygulanır sonrada belirlenen taban maaşa ulaşıncaya kadar seyyanen artış yapılabilir.
MAAŞLAR KAÇ LİRA OLACAK?
Tüm kesimler için ek zamlar üzerinde çalışmalar sürüyor. Ancak ek zam yapılmadan maaşlar kaç liraya çıkacak onun da detaylarına bakalım..
*MEMUR: Ocak'ta yüzde 5'lik zamma ilaveten, tahmini enflasyon artışı ile aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5 bin 31 liraya yükselecek. Memurlara ayrıca ilave bir zam daha planlanırken; bir artış da aile yardımında olacak. Yüzde 16.2'lik Ocak zammı tahminine göre, 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aylık aile yardımı 683,79 lira olacak.
Memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de zamlanacak. 135 liralık ödeme, 2022'nin ilk yarısında 400, ikinci yarısında 428 liraya çıkacak. Bu rakamlar ek protokolle yapılacak ek zam sonrası daha da yükselebilecek.
*MEMUR EMEKLİSİ: Ocak zammı yüzde 16.2 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 806 liraya ulaşacak. Memur emeklilerinin de Ocak'ta memurlar için planlanan ek zamdan yararlanması bekleniyor.
*SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak. Buna göre en düşük aylık; Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 132 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 683 liraya yükselecek. SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 996 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 857 liraya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur'lulara bu artışa ilaveten ekstra iyileştirme için de hazırlıklar sürüyor.
*YAŞLI: Memur zammı yüzde 16.2 olursa 65 yaş aylığı 828,21 liradan 962,38 liraya çıkacak. Asgari ücretteki artışla bu aylığı almak kolaylaşacak. Kişinin kendisinin ve eşinin geliri toplamı 2 bin 835 liranın altındaysa aylık bağlanacak.
* ENGELLİ: Yüzde 16.2'lik artış tahminine göre yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 661,13 liradan 768,23, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 991,69 liradan bin 152 lira 34 kuruşa yükselecek. Bu aylıktan yararlanmak için aranan hane içinde kişi başı gelir sınırı 852,53 liradan bin 417 liraya çıkacak.
* EVDE BAKIM DESTEĞİ: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 797 lira tutarındaki aylık, artış yüzde 16.2 olursa 2 bin 89 liraya ulaşacak. Bu destek için hane içinde kişi başı gelir sınırı bin 705 liradan 2 bin 835 liraya yükselecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli Piyango bilet fiyatları 2022! Tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bilet fiyatı ne kadar kaç TL?
- Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak? 2022 SSK Bağ-Kur emeklisine yılbaşı ikramiye var mı?
- Migros, Carrefour, BİM, A101 Milli Piyango bileti satıyor mu? Milli Piyango bileti nerelerden alınır?
- Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son açıklamalar
- Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2021 enflasyon oranı ne zaman belli olacak?
- Fenerbahçe Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası FB Afyonspor maçı hangi kanalda?
- Mete Gazoz sevgilisi kimdir? Mete Gazoz sevgilisi Melike Ayvaz kim, ne iş yapıyor?
- Altında dikkat çeken hareket! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı 29 Aralık! Günün altın fiyatları ne kadar?
- ŞOK çarşamba indirimleri: 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste
- KYK burs ödemeleri yattı mı? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatar? 3 aylık toplam ödeme...
- Turkovac randevu alma: Turkovac aşı randevu alma başladı mı, ne zaman? Turkovac aşı randevusu hangi tarihte alınacak?
- Survivor 2022 ünlüler ve gönüllüler takımında kimler var? Survivor All Star ne zaman başlıyor 2022?