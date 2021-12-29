Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 yılına girmemize kısa bir süre kala SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılbaşı ikramiyesi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. İkinci altı aylık enflasyon oranına göre ocak ayında zam alacak emekliler şimdi de yılbaşı ikramiyesinin verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak? 2022 SSK Bağ-Kur emeklisine yılbaşı ikramiye var mı? İşte haberin detayları...

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, emeklilere sadece Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.100 lira bayram ikramiyesi veriliyor. Bayram ikramiyesinin haricinde başka bir ikramiye ödemesi bulunmuyor.