Meclis'te gündem kripto para! O isimler dinlenecek
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto para piyasasının önde gelen isimlerinin Meclis'te dinleneceğini duyurdu. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş yaptığı açıklamada, "Taslağın, teklif haline dönüşmesinde onlar da büyük katkı sağlayacaklar" ifadelerine yer verdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yarın TBMM'de 'kripto para' düzenlemesiyle ilgili toplantı yapacaklarını belirterek, "Kripto para paydaşlarını dinleyeceğiz, bize ön fikir verecekler. Taslağın, teklif haline dönüşmesinde onlar da büyük katkı sağlayacaklar" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada kripto para ile ilgili mağduriyetleri gidermek için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Elitaş, "Sanal alemde yapılan işler para trafiğini de beraberinde getiriyor. Alışverişler ülkelerin resmi paraları kanalıyla ve dövizle mümkün. Bu süreçte reklamlarının yoğun bir şekilde yapıldığı, insanların çok ilgisini çektiği bir dönemde, küçük birikim sahibi insanların bu piyasaya girdiğini görüyoruz. Bir mağduriyet doğuyor. Kötü niyetli insanları durdurmak için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu gördük. 5 milyona yakın kripto para alışverişiyle ilgilenen kişinin olduğunu gördük. Bu olağanüstü bir rakam. Bu işin yaşı da yok. Bilgisayar kullanmayı, internet kullanmayı bilen birisi çok küçük paralarla bunu alma imkanı mevcut. Burada ileride ortaya çıkacak mağduriyetleri engelleyebilmek için bir yasal düzenlemeye artık ihtiyaç olduğunu düşündük" dedi.
"YARARLI BİR TOPLANTI OLACAK"
Dünyada 4-5 ülkede bu kripto parayla ilgili mevzuat yapıldığını belirten Elitaş, "Türkiye de eğer bu mevzuatı yaparsa öncü ülkelerden biri olacak. Sistemin önünü tıkamayan; fakat insanların mağdur edilmesine de fırsat vermeyen bir düzenleme olması gerektiğine inanıyorum. Yarın Meclis'te kripto para paydaşlarını dinleyeceğiz, bize ön fikir verecekler. Taslağın, teklif haline dönüşmesinde onlar da büyük katkı sağlayacaklardır. Buna inanıyorum. Umuyorum yararlı bir toplantı ortaya çıkacak. Bu konudaki her görüş bizim için değerlidir" diye konuştu.
Elitaş, düzenlemenin ocak ayı içinde Meclis gündemine gelmesini hedeflediklerini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iPhone fiyatları tekrar düşer mi? Dolardaki düşüş sonrası iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Mekke’nin Fethi ne zaman, hangi gün? Mekke’nin Fethi anlam ve önemi nedir?
- Asgari ücret üstü 4.500 - 5.000 - 5.500 TL alanlardan AGİ kalktı mı? Brüt net ücret alanlar AGİ alabilecek mi? 2022 AGİ hesabı...
- Duyuru bekleniyor... Bekçi alımı ne zaman? 2022 bekçi alımı ilanı ne zaman yayınlanacak? Başvuru tarihi belli oldu mu?
- Evde bakım yardımı alanlara müjde! 2022 Ocak zammı ile evde bakım maaşı (parası) ne kadar olacak?
- KPSS 2022 lisans önlisans ne zaman? Bu yıl KPSS’ye lise mezunları girebilecek mi? 2022 KPSS sınav takvimi…
- Çalışana 676 TL ek kazanç! Vergi desteğinin püf noktaları belirlendi! Maaşlara ek ödeme hesabı…
- Üniversiteler online olacak mı? Üniversiteler kapanacak mı? Online olan üniversiteler…
- Emekli ve memur zammı son durum: Tek tek hesaplandı! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
- Börü 2039 1. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Börü 2039 nasıl izlenir? Börü 2039 2. sezon çıkacak mı?
- Karne tatili ne zaman? 2022 15 gün yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak? MEB takvimi!
- Emekliler rahat bir nefes alacak! 2022 emekli maaş zam oranı hesaplandı! Seyyanen zamla birlikte yüzde 40 zam masada…