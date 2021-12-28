iPhone fiyatları tekrar düşer mi? Dolardaki düşüş sonrası iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
iPhone fiyatları tekrar düşecek mi? Dolar kurundaki yükseliş sonrası Apple fiyatlarına zam gelmişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kurunda sert düşüş yaşanmış ve Apple fiyatlarında indirim yapılmıştı. Ancak fiyatlardaki yüksek seviye nedeniyle ikinci bir indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, iPhone fiyatları tekrar düşer mi? Dolardaki düşüş sonrası iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...
iPhone fiyatları tekrar düşer mi? Apple tarafından döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket sonrası iki kere zam yapılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalar sonrası dolar kuru 18 liradan 11 liranın altına kadar gerilemişti. Bu gelişmelerin ardınan Apple fiyatlarında indirime gidildi. Kullanıcılar ikinci bir indirimin gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, iPhone fiyatları tekrar düşer mi? Dolardaki düşüş sonrası iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...
iPHONE FİYATLARI TEKRAR DÜŞER Mİ?
Türkiye fiyatlarında iki kez artışa giden Apple, döviz kurlarının düşmesi ile birlikte indirim kararı aldı. Apple Türkiye tarafından ikinci bir indirimin yapılıp yapılmayacağı henüz açıklanmadı.
İşte son fiyatlar şu şekilde:
iPHONE SE FİYATLARI NE KADAR OLDU?
iPhone SE 64GB: 7.799 TL
iPhone SE 128B: 8.499 TL
iPHONE 11 FİYATLARI NE KADAR OLDU?
iPhone 11 64GB: 10.999 TL
iPhone 11 128B: 11.699 TL
iPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR OLDU?
iPhone 12 Mini 64GB: 13.499 TL
iPhone 12 Mini 128GB: 14.199 TL
iPhone 12 Mini 256GB: 15.599 TL
iPhone 12 64GB: 14.999 TL
iPhone 12 128B: 15.699 TL
iPhone 12 256GB: 17.099 TL
iPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR OLDU?
iPhone 13 Mini 128GB: 14.799 TL
iPhone 13 Mini 256GB: 16.199 TL
iPhone 13 Mini 512GB: 18.999 TL
iPhone 13 128GB: 16.299 TL
iPhone 13 256GB: 17.699 TL
iPhone 13 512GB: 20.499 TL
iPhone 13 Pro 128GB: 21.499 TL
iPhone 13 Pro 256GB: 22.899 TL
iPhone 13 Pro 512GB: 25.699 TL
iPhone 13 Pro 1TB : 28.499 TL
iPhone 13 Pro Max 128GB: 23.999 TL
iPhone 13 Pro Max 256GB: 25.399 TL
iPhone 13 Pro Max 512GB: 28.199 TL
iPhone 13 Pro Max 1TB: 30.999 TL
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