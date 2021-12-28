iPhone fiyatları tekrar düşer mi? Apple tarafından döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket sonrası iki kere zam yapılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalar sonrası dolar kuru 18 liradan 11 liranın altına kadar gerilemişti. Bu gelişmelerin ardınan Apple fiyatlarında indirime gidildi. Kullanıcılar ikinci bir indirimin gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, iPhone fiyatları tekrar düşer mi? Dolardaki düşüş sonrası iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

iPHONE FİYATLARI TEKRAR DÜŞER Mİ?

Türkiye fiyatlarında iki kez artışa giden Apple, döviz kurlarının düşmesi ile birlikte indirim kararı aldı. Apple Türkiye tarafından ikinci bir indirimin yapılıp yapılmayacağı henüz açıklanmadı.

İşte son fiyatlar şu şekilde: