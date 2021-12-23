Bitcoin ve altcoinler için kritik tahmin! "Daha yüksek olacağımızı bekliyordum" Yatırımcılar açıklamaya kulak kesildi...

''AKIM BAŞLATTI''

Bitcoin ve kripto fiyatları şahin bir Fed karşısında önemli bir baskı altına girerken, Cornell Üniversitesi'nde uluslararası ticaret politikası kıdemli profesörü Eswar Prasad bu ay CNBC'ye verdiği demeçte, "Bitcoin'i sevmeyebilirsiniz, ancak sonuçta hepimize doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağlayabilecek bir devrim başlattı" dedi.