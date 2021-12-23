Bitcoin ve altcoinler için kritik tahmin! "Daha yüksek olacağımızı bekliyordum" Yatırımcılar açıklamaya kulak kesildi...
Bitcoin ve altcoinler için kritik tahmin geldi. Yatırımcılar bu açıklamayı bekliyordu. Bitcoin ve kripto para piyasalarındaki düşüşler devam ederken, yılın sonuna doğru uzmanlar önemli tahminlerde bulundu. Bugün ise tarihi zirve seviyenin yüzde 30 altında işlem gören lider coin dar bantta hareket ediyor. Yatırımcılar paralarını değerlendirmek için uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Sektörün önde gelen isimlerinin açıklamalarını haberimizde derledik...
Kripto para yatırımcıları düşüş sonrasında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Kripto para piyasası aralık ayı itibarıyla düzeltme hareketlerine sahne oluyor. 4 Aralık tarihinde 53 bin dolar seviyesinden 42 bin dolara kadar geri çekilen Bitcoin yüzde 20'den fazla değer kaybetmişti. Bitcoin bugün yüzde 0.09 oranında yükselişle 48 bin 654 dolar seviyesinde hareket ederken, Ethereum yüzde 0.73 oranında azalışla 3 bin 950 dolardan işlem görüyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik...
PİYASADA SON DURUM NE?
Bitcoin bugün yüzde 0.09 oranında yükselişle 48 bin 654 dolar seviyesinde hareket ederken, Ethereum yüzde 0.73 oranında azalışla 3 bin 950 dolardan işlem görüyor.
Kripto paraların toplam piyasa değeri bugün yükseliş kaydederek 2.27 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.
''AKIM BAŞLATTI''
Bitcoin ve kripto fiyatları şahin bir Fed karşısında önemli bir baskı altına girerken, Cornell Üniversitesi'nde uluslararası ticaret politikası kıdemli profesörü Eswar Prasad bu ay CNBC'ye verdiği demeçte, "Bitcoin'i sevmeyebilirsiniz, ancak sonuçta hepimize doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağlayabilecek bir devrim başlattı" dedi.
''DAHA YÜKSEK OLACAĞIMIZI BEKLİYORDUM''
Kripto borsası Kraken'in CEO'su Jesse Powell bir röportajda, "Yıl sonunda şimdiye kadar daha yüksek olacağımızı bekliyordum" dedi. Powell daha önceden de Bitcoin 40 bin doların altına düşerse satın alırım açıklaması yapmıştı.
''TAHMİN YAPMAK ÇOK ZORLAŞTI''
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, tarafından desteklenen mobil finansal ödeme sistemi Circle'ın CEO'su ve kurucusu Jeremy Allaire, tutarlı bir Bitcoin tahmini yapmanın pek mümkün olmadığını belirtti. Allaire, önde gelen kripto para Bitcoin'in 31 Aralık'tan önce 100 bin dolara ulaşıp ulaşmayacağının sorulması üzerine bu olasılığının çok düşük olduğunun da altını çizdi.
BITCOIN'DE BOMBA TAHMİN
MicroStrategy CEO'su Michael Saylor, Bitcoin ile ilgili çarpıcı tahminlerde bulundu. Saylor, Bitcoin fiyatının uzun vadede 6 milyon dolara çıkabileceğini iddia etti.
Aralık ayında MicroStrategy 84 milyon dolar değerinde Bitcoin satın almıştı.
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