Binlerce uçuş iptal oldu! Omicron varyantı etkisini artırıyor! 2 binden fazla sefer ertelendi
Dünya genelinde hızla yayılan Omicron varyantı ulaşım sektörünü de etkilemeye devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre bugün dünya genelinde tam 2 bin 200 uçuş iptal oldu ve 2 binden fazla sefer ertelendi. İşte haberin detayları...
ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantında görülen hızlı artıştan uçak seferleri olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Bugün de ülke genelinde yaklaşık 700 uçak seferi iptal edildi.
2 BİN 200 UÇUŞ İPTAL
Uçuş verilerini derleyen Flightaware.com sitesine göre dünya genelinde de bugün 2 bin 200 uçuş iptal oldu, 2 binden fazla sefer de ertelendi.
Yaşanan olumsuzluk nedeniyle Noel tatili dönüşü havalimanlarını dolduran yolcuların zor durumda kaldığı ifade ediliyor. Dünya genelinde dün de 2 bin 800 uçak seferi iptal edilmiş, 11 bin uçuş ertelenmişti.
OMICRON NEDENİYLE SEFERLER İPTAL
Noel tatili olarak bilinen bu hafta sonu yaşanan iptal ve ertelemelerin Omicron varyantının neden olduğu vaka artışının hava yolları çalışanlarını etkilemesinden kaynaklandığı belirtiliyor.
Noel tatili, ABD'de yıl içinde en fazla seyahat edilen dönemi oluşturuyor.
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