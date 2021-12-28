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Binlerce uçuş iptal oldu! Omicron varyantı etkisini artırıyor! 2 binden fazla sefer ertelendi

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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Binlerce uçuş iptal oldu! Omicron varyantı etkisini artırıyor! 2 binden fazla sefer ertelendi

Dünya genelinde hızla yayılan Omicron varyantı ulaşım sektörünü de etkilemeye devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre bugün dünya genelinde tam 2 bin 200 uçuş iptal oldu ve 2 binden fazla sefer ertelendi. İşte haberin detayları...

ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantında görülen hızlı artıştan uçak seferleri olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Bugün de ülke genelinde yaklaşık 700 uçak seferi iptal edildi.

2 BİN 200 UÇUŞ İPTAL

Uçuş verilerini derleyen Flightaware.com sitesine göre dünya genelinde de bugün 2 bin 200 uçuş iptal oldu, 2 binden fazla sefer de ertelendi.

Yaşanan olumsuzluk nedeniyle Noel tatili dönüşü havalimanlarını dolduran yolcuların zor durumda kaldığı ifade ediliyor. Dünya genelinde dün de 2 bin 800 uçak seferi iptal edilmiş, 11 bin uçuş ertelenmişti.

OMICRON NEDENİYLE SEFERLER İPTAL

Noel tatili olarak bilinen bu hafta sonu yaşanan iptal ve ertelemelerin Omicron varyantının neden olduğu vaka artışının hava yolları çalışanlarını etkilemesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Noel tatili, ABD'de yıl içinde en fazla seyahat edilen dönemi oluşturuyor.

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