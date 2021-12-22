Kur korumalı TL mevduat hesabı nasıl işleyecek? İşte milyonlarca mevduatı korumaya alan sistem! TL’ye güven, kazan





YENİ ÜRÜN BİREYSELLER İÇİN



Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, kamu bankalarının şu anda bu sisteme hazır olduğunu belirterek, "Bu ürüne Türk Lirası cinsinden ya da yabancı para cinsinden mevduatı tasarrufu olan müşterilerimiz müracaat edebilecekler. Gerçek kişiler için geçerli. Vade sonundaki faizli bakiyenizle o günkü kur seviyesinde paranızın geldiği noktada hangisi yüksekse onu alacaksınız" dedi. Çakar, "Özel bankalar da modele dahil olacak. Buradaki maliyetin kamu bankaları ve ilgili bankalar tarafından karşılanması söz konusu değil. Bu maliyet Hazine tarafından karşılanacak " diye konuştu. Kamu bankalarının faizlerini Merkez Bankası'nın politika faiz oranına yakınsayarak konumlandırdığını anlatan Çakar, "Kur enflasyonu etkileyen bir kavram. Enflasyon oranının düşüşüne sebebiyet vereceği için dolaylı olarak bir süre sonra bunun da aslında genel fiyat mekanizmasına etki edeceğini ve genel faiz oranlarını aşağı getireceği kanaatindeyim" dedi.