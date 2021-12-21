Dövize dayalı mevduat sistemi nasıl işleyecek? İşte yeni dönemin ayrıntıları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi. Peki dövize endeksli yeni mevduat sistemi nasıl işleyecek? Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, konuyla ilgili merak edilenleri tek tek açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için serbest piyasa ekonomisi içinde yeni araçların devreye alınacağını belirten Başkan Erdoğan, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." ifadelerini kullandı.
DÖVİZE ENDEKSLİ MEVDUAT NASIL İŞLEYECEK?
Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından dövize endeksli yeni mevduat sisteminin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili detayları tek tek açıkladı.
Dilek Güngör paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Dövize endeksli mevduat nasıl işleyecek? Bankalarda dövize endeksli hesap açılacak. Açılış tarihi ile vade bitim tarihine bakılarak kur esas alınacak. Ana paraya aylık mevduat getirisi hesaplanacak, bu rakam kur farkından aşağı ise ekleme yok. Düşükse farkı Hazine karşılayacak.
100.000 TL'nizi yatırdınız. 32 gün sonra 1500 TL kazandınız. Stopaj yok, paranız 101.500 TL oldu. Vade öncesi ve sonrası kura göre, 100.000 TL'niz dövizde olsa 32 gün sonra ne getirirdi?
Fark 1500 TL altınsaysa ödeme yok, döviz getirisi 2000 TL ise 500 TL'lik fark ödenecek."
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