Bankaların mevduat faizleri ne kadar? Mevduat hesapların 32 günlük faiz oranları! Net getirisi belli oldu!

Mevduat hesapların 32-46-92 günlük faiz oranları belli oldu! Bankaların mevduat faizleri ne kadar sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Dövize Çevrilebilir Mevduat hesabıyla ilgili düzenlemelerin açıklanmasıyla birlikte mevduat hesaplarıyla ilgili bilgiler sorgulanıyor. Risksiz bir yatırım yöntemi olarak bilinen mevduat faizlerinde paranız durduğu yerde artış yaşıyor. Bankalar ise müşterilerine yüksek faizler vererek onları bankaya çekmeye çalışıyor. Peki; bankaların mevduat faizleri ne kadar?