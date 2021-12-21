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Haberler Galeri Bankaların mevduat faizleri ne kadar? Mevduat hesapların 32 günlük faiz oranları! Net getirisi belli oldu!

Bankaların mevduat faizleri ne kadar? Mevduat hesapların 32 günlük faiz oranları! Net getirisi belli oldu!

Mevduat hesapların 32-46-92 günlük faiz oranları belli oldu! Bankaların mevduat faizleri ne kadar sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Dövize Çevrilebilir Mevduat hesabıyla ilgili düzenlemelerin açıklanmasıyla birlikte mevduat hesaplarıyla ilgili bilgiler sorgulanıyor. Risksiz bir yatırım yöntemi olarak bilinen mevduat faizlerinde paranız durduğu yerde artış yaşıyor. Bankalar ise müşterilerine yüksek faizler vererek onları bankaya çekmeye çalışıyor. Peki; bankaların mevduat faizleri ne kadar?

Giriş Tarihi: 21.12.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 10:47
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Bankaların mevduat faizleri ne kadar? Mevduat hesapların 32 günlük faiz oranları! Net getirisi belli oldu!

Bankaların mevduat faizleri ne kadar? Mevduat hesapların 32 günlük faiz oranları gündemde sorgulanan konulardan birisi oldu. Paralarını mevduat hesaplara yatırmak isteyen ve 32,46,92 günlük faiz almak isteyen vatandaşlar mevduat faizleri hakkında sorgulama yapıyor. Bankaların müşteri kazanma yarışı tam gaz sürerken, bazı bankaların 32 günde net getirisi 650 lirayı geçti. İşte; güncel banka mevduat faizleri!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankaların mevduat faizleri ne kadar? Mevduat hesapların 32 günlük faiz oranları! Net getirisi belli oldu!

50.000 TL İÇİN 32 GÜN MEVDUAT KAZANCI

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Bankaların mevduat faizleri ne kadar? Mevduat hesapların 32 günlük faiz oranları! Net getirisi belli oldu!

Anadolubank
Renkli Hesap
Faiz: %17,00
Net Kazanç: 707,95 TL

Alternatif Bank
VOV Hesap
Faiz: %18,25
Net Kazanç: 760,00 TL

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Bankaların mevduat faizleri ne kadar? Mevduat hesapların 32 günlük faiz oranları! Net getirisi belli oldu!

Enpara.com
Vadeli Hesap
Faiz: %15,00
Net Kazanç: 624,66 TL

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Bankaların mevduat faizleri ne kadar? Mevduat hesapların 32 günlük faiz oranları! Net getirisi belli oldu!

Fibabanka
Kiraz Hesap
Faiz: %18,00
Net Kazanç: 749,59 TL