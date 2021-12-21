Son dakika: Döviz kurundaki düşüş zamlı fiyatları etkileyecek mi? İTO ve ATO Başkanı'ndan üyelere flaş çağrı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yeni finansal alternatif ve ekonomik tedbir paketlerini açıklaması sonrası altın, euro ve dolar sert çakıldı. Peki bu düşüşler etiketlerdeki fiyatlara yansıyacak mı? İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'tan son dakika açıklaması geldi. İTO Başkanı Avdagiç "Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı" dedi. ATO Başkanı Baran da "ATO üyelerimize ve reel sektöre sesleniyorum, mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edelim, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı revize edelim" ifadelerini kullandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı tanıtım toplantısı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, döviz kurunun fiyatlar üzerinde kaçınılmaz bir etkisi olduğunu belirterek, "Dolayısıyla döviz kurları yukarı doğru, öngörülerin üzerinde hızlı bir şekilde çıktığı zaman hem döviz kurlarının hızlı bir şekilde yükselmesine hem de oluşabilecek olası öngörülmeyen yükselmelerle ilgili risk puanları da eklenerek fiyatların bazı kalemlerde döviz artış oranlarının da üzerinde arttığını gözlemledik." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyurduğu finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere bağlı olarak döviz kurunun çok hızlı bir şekilde, olması gereken seviyelere yakın bir yere kadar düştüğünü ifade eden Avdagiç, şöyle devam etti:
"Bütün bu spekülatif, manipülatif artışlar bir kenara konuldu ve böylece yeni bir döneme geçtik. Dolayısıyla buna bağlı olarak, tüm iş dünyasının fiyatlarını hızlı bir şekilde güncelleyeceğini öngörüyoruz. Yani burada kesinlikle şuna tahammülümüz yok, fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Dolayısıyla ben buradan temsil ettiğim İstanbul iş dünyasına açık çağrıda bulunuyorum. Döviz fiyatlarında bu ortaya çıkan hızlı düzeltmeye bağlı olarak, fiyatların da çok hızlı ve etkin bir şekilde güncellenmesi gerekiyor. Bu arada stok maliyetleri ve diğer bazı arızi durumlar dikkate alınarak değil, fiili, şu anda oluşan yeni döviz kuru seviyesi dikkate alınarak yeni fiyat seviyelerinin behemehal belirlenmesi ve bunların hızlı bir şekilde uygulanmaya konması gerekiyor.
Tedarik zinciri içindeki tüm aktörlerin bu yeni duruma hızlı bir şekilde adapte olması gerektiğini dile getiren Avdagiç, "Döviz kurundaki düşüşün etkin bir şekilde, son tüketiciye yansıması için talebimizi, beklentimizi ve açık çağrımızı burada net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Türk iş dünyasında kaliteli çalışan, nitelikli çalışan çok sayıda firma var. İstanbul iş dünyasında bu konuda öncü bir şehirdir. Ticaretin önemli bir kısmının döndüğü yerdir. Dolayısıyla bu konuda da gerekli adımların çok seri bir şekilde atılacağı ve bunun neticelerinin ortaya çıkacağı ile ilgili inancımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul iş dünyasının fiyatlama süreçlerini bir an önce realize etmesi için açık çağrı yapıyorum." diye konuştu.
BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE CDS'LER HIZLI BİR ŞEKİLDE DÜŞECEKTİR
Şekib Avdagiç, döviz kurlarının mevcut seviyelerden biraz daha aşağıya inebileceğini işaret ederek, şunları kaydetti:
"Döviz kurları hızlı bir şekilde aşağı geldi ama nereden yukarıya gittiğine baktığınız zaman eylül, ekim ayında 8,5-9,5 seviyesinde olan bir kur vardı. Şu anda hala o seviyenin üzerinde. Dolayısıyla hala bir miktar daha aşağıya gelmek için bir marj olduğunu öngörüyorum. Ama bununla ilgili spekülatif bir açıklama yapmak doğru olmaz. Dolayısıyla en azından şu anda geldiğimiz seviyeyi esas alarak, buna göre hızlı aksiyon olması gerektiğini ve fiyatların buna göre uyarlanması gerektiğini bunun hem ticari anlamda hem de ahlaki anlamda önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etmek istiyorum."
Hem iş dünyasının hem iş dünyası dışındaki birçok aktörün döviz sürecinin içine girdiğini ifade eden Avdagiç, yeni finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlerle iş dünyasının normal süreçlerine ve normal seyre dönmesi açısından önemli bir alan açılmış olduğunu dile getirdi.
Avdagiç, finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlerle üretici ve ihracatçı olan firmalara önemli avantajlar getirildiğini belirterek, "Onların risklerinin kontrol altına alınması için önemli adımlar atıldı. Detayların birkaç gün içerisinde netleşmesiyle, burada muğlak bir şey kalmayacaktır. Buna bağlı olarak artık herkesin kendi sorumlu olduğu alanda bulunmaya devam etmesi gerekiyor. Yani dövizle hiç işi olmayanların döviz spekülasyonu içinden bu süreçten sonra zaten otomatik olarak çıkacağını ön görüyorum. Bu anlamda taşlar yerine çok daha net oturacaktır." dedi.
Birkaç hafta içinde ülke risk primi göstergesi CDS'in (Credit Default Swaps) hızlı bir şekilde düşeceğine işaret eden Avdagiç, dış dünyayla bu kadar entegre olan, dış ticaret hacmi 500 milyar doların üzerinde olan bir ülkenin de daha stabil bir ortamda bulunmaya hakkı olduğunu vurguladı.
DAHA İSTİKRARLI, STABİL VE HESAPLANABİLİR BİR DÖNEME GİRDİK
İTO Başkanı Avdagiç, "Daha istikrarlı, stabil ve hesaplanabilir bir döneme girdiğimizi gözlemliyoruz. Bizim de en çok gündeme getirdiğimiz konu, zaten öngörülebilirlik konusuydu. Çok net bir şekilde bu konuda hızlı bir şekilde mesafe aldığımızı görüyoruz. Dolayısıyla dün akşam alınan kararlardan memnuniyet duyuyoruz, destekliyoruz. Bunların olumlu sonuçlarını da kısa bir süre içinde göreceğimize inanıyoruz." şeklinde konuştu.
Döviz kurundaki spekülatif süreçlerin içinde olan bazı kimseler için bazı hikayelerin dolaştığını aktaran Avdagiç, "'Biz şuradan aldık, buradan aldık, şuraya düştü.' diye. Bunları asla prim vermemek lazım. Bunlar büyük resmi şu anda bozmaya çalışan olumsuz yaklaşımlardır. Dolayısıyla resmi bu tip yaklaşımlar ve bu tip hikayelerden arındırarak, gerçek resim üzerine yoğunlaşma ve bunun üzerine kurgularımızı ve önümüzdeki dönemin planlamasını yapma ihtiyacımız çok daha önemli." ifadelerini kullandı.
DOLARDAKİ DÜŞÜŞ SONRASI FİYATLAR ETİKETE YANSIR MI? FARUK ERDEM A HABER'DE AÇIKLADI
"Elinde döviz olanlar ne yapacak? sorusuna net yanıt veren A Haber'de çarpıcı mesajlar veren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Elinde döviz olanlar bugün 17-18'den (TL) dolar toplayanlar ellerini başının arasına aldılar tekrar çıksın diye. Kurtulun bu işten..." mesajını verdi.
DÜŞÜŞ ETİKETLERE NASIL YANSIR?
Kurdaki sert düşüş sonrası market vb. fiyat düşüşleri etiketlere yansır mı? sorusuna da açıklık getiren Faruk Erdem, "Ben orada bir ahlaki sorun görüyorum. Ekonominin gerekleriyle yapanı bir tarafa bırakıyorum. Adamın maliyetti artmıştır, benzin ile iş yapıyordur, dolar ile iş yapıyordur. O maliyeti yansıtıyordur." şeklinde konuştu.
"DOLAR DÜŞTÜ ŞİMDİ HADİ DÜŞÜRÜN..."
Madalyonun öteki yüzüne değinen Erdem, "Bir taraftan da hiç dolarla işi olmadığı halde fiyatını artıranlar var. Dolar düştü şimdi hadi düşürün dediğimizde hiç olmazsa yarısı kadar, yüzde 30 düştüyse ya döviz hadi siz de en azından yüzde 15 düşürün dediğimizde maalesef bu olmuyor" şeklinde konuştu.
HÜKÜMETİN YENİ ADIMLARI SONRASI NE OLACAK?
Tam bağımsız ekonomiyi üretimle geçeceğiz yorumunda bulunan Faruk Erdem, "Ama bununla ilgili de Başkan Erdoğan'ın bu konuda kesin bir iradesi var. Özellikle bu stokçulukla ilgili yeni yasa tasarısı Meclis'te cezalar artıyor mutlaka denetimimizin olması lazım." dedi.
Faruk Erdem, şu ifadeleri kullandı:
"Alınan bu tedbirler sıcağı sıcağına hemen yansımaya başladı. Kur üzerinde bir etkisi oldu. Herhalde yarın bu tedbirler devreye girmeye başlar. Bu kararlarla ilgili yasal düzenleme, yönetmelik veya Cumhurbaşkanlığı kararı… Gerekli adımlarla hemen bu iş yürütülebilir. BES'le ilgili hemen bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu iş yürütülebilir. Bazılarında yasal düzenleme gerekebilir. O da hızlı bir şekilde gelecek. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bize sağladığı avantaj bu… Hızlı, etkin karar alınıp uygulanıyor. Asgari ücret ile ilgili sadece memurlar için değil diğer tüm çalışanlar için verginin ortadan kalkması söz konusu. Asgari ücretin üzerinde maaş alan insanların, maaşlarındaki asgari ücret kadar kısmından vergi alınmayacak. Burada devletin yıllık vergi ferâgatı 54 milyar liraya ulaşacak. Doları görüyorsunuz düştü. Bunun ekonominin gerçekleriyle hiçbir ilgisi olmadığını söylemiştik. Yüzde 30-40 köpük var dediğimizde 'Yok ya olur mu öyle şey?' diyorlardı. Dolar düştü işte."
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