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Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına yapılacak olan zam durduruldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına yapılacak olan zam durduruldu

EPDK'dan yapılan açıklamada, ''Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur. Dövizde yaşanan düşüş en kısa sürede pompa fiyatlarına da yansıyacaktır'' denildi.

Dövizde yaşanan sert düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. EPDK'dan yapılan açıklamada, ''Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına yapılacak artışlar durdurulmuştur.'' denildi.

EPDK, ayrıca ''Dövizde yaşanan düşüş en kısa sürede pompa fiyatlarına da yansıyacaktır.'' açıklamasında bulundu.

EPDK'nın açıklamasında, ''Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durdurulmuştur.'' ifadeleri yer aldı.

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