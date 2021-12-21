2022 vergi dilimleri son dakika: 2022 Gelir vergisi dilimleri yüzde kaç oldu? Yıllık gelir ve kurumlar vergisi...

Buna göre en düşük dilim olan yüzde 15'lik vergiye tabi olan tutar, 32 bin liraya çıkarıldı. Yüzde 20'lik dilime tabi gelirin sınırı 53 bin liradan 70 bin liraya yükseltildi. Bunun 32 bin lirası için 4 bin 800 lira fazlası için ise yüzde 20 vergi uygulanacak. 170 bin liraya kadar olan gelirin 70 bin lirası için 12 bin 400 lira, fazlası için yüzde 27 vergi alınacak.

880 bin liranın 137 bin lirası için 39 bin 400 lira, kalanı için yüzde 35 vergi alınacak.

880 bin liradan fazla gelirlerde ise 880 bin lira için 287 bin 900 lira, fazlası için ise yüzde 40 vergi uygulanacak.