2022 vergi dilimleri son dakika: 2022 Gelir vergisi dilimleri yüzde kaç oldu? Yıllık gelir ve kurumlar vergisi...
Gelir vergisi dilimleri ne oldu? Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, 2022 yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar belli oldu. Bu gelişmelerin ardından gelir vergisi miktarı araştırılmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından gelir vergisi oranları ile ilgili detaylar merak edilmey ebaşlandı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 Gelir vergisi dilimleri yüzde kaç oldu? Yıllık gelir ve kurumlar vergisi ne oldu? İşte cevaplar...
Gelir vergisi dilimleri yüzde kaç oldu? 2022 yılı gelir vergisi tarife dilimleri belli oldu. Vergi dilimleri ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. En düşük dilim olan yüzde 15'lik vergiye tabi olan tutar, 32 bin liraya çıkarıldı. Gelir vergisi dilimlerinin ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2022 Gelir vergisi dilimleri yüzde kaç oldu? Yıllık gelir ve kurumlar vergisi ne oldu? İşte haberin detayları...
2022 GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ YÜZDE KAÇ OLDU?
Maaşını sabit ücret üzerinden almayan SGK'lılar ile milyonlarca memurun gelirini etkileyecek, işletmelerin ve ücretlilerin 2022 yılı gelir vergisi tarife dilimleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2022 gelir vergisi dilimleri şu şekilde:
Buna göre en düşük dilim olan yüzde 15'lik vergiye tabi olan tutar, 32 bin liraya çıkarıldı. Yüzde 20'lik dilime tabi gelirin sınırı 53 bin liradan 70 bin liraya yükseltildi. Bunun 32 bin lirası için 4 bin 800 lira fazlası için ise yüzde 20 vergi uygulanacak. 170 bin liraya kadar olan gelirin 70 bin lirası için 12 bin 400 lira, fazlası için yüzde 27 vergi alınacak.
880 bin liranın 137 bin lirası için 39 bin 400 lira, kalanı için yüzde 35 vergi alınacak.
880 bin liradan fazla gelirlerde ise 880 bin lira için 287 bin 900 lira, fazlası için ise yüzde 40 vergi uygulanacak.
2022 GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ
32.000 TL'ye kadar: %15
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası: %20
170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası: %27
880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL), fazlası: %35
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL), fazlası: %40
(4) 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca, anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar, 1/1/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 2.000.000 TL olarak tespit edilmiştir.
YENİ VERGİ VE HARÇ MİKTARLARI BELLİ OLDU
Gelecek yıl çeşitli hizmetlerde uygulanacak vergi, harç ve ceza miktarları belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2022 yılında uygulanacak satış bedelleri yeniden tespit edildi. Noter kağıdı 25, pasaport 225, değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,50, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 75, sürücü belgeleri 280, motorlu araç tescil belgesi 250 lira bedelle temin edilebilecek.
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20 artırılarak 117 lira oldu.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'ne göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2022 yılı için 25 bin 700 lira olarak belirlendi.
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne göre, gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 455 bin 635 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikaller, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 10 bin 491 lira istisna tutarı dikkate alınacak.
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği'ne göre de konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak hesaplanacak.
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne göre, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 4 milyon 814 bin 234 lira oldu. Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 132,30 lira, kurumlar vergisi beyannamesinde 176,70, katma değer vergisi beyannamesinde 87,30 lira olacak.
PASAPORT VE SÜRÜCÜ BELGELERİ
Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 309,40 lira, 1 yıl süreli olanlar için 452,30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 738,40 lira, 3 yıl süreliler için 1049 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1478,30 lira oldu. 2022'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 370,40 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 1116,90 lira olarak uygulanacak.
Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru "1 ABD Doları = 13,77 TL" olarak yeniden belirlendi.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak had ve tutarlar, yüzde 36,20 yeniden değerleme oranında artırıldı.
492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar da (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında yeniden düzenlendi. Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80,70 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 lira olacak.
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre de motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 450 bin 500 liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutuldu.
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