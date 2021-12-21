Market fiyatları düşecek mi? Dünkü işlem gününde 18 TL'yi aşan dolar kuru, Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası başlayan sert düşüşünü sürdürerek 12 liranın altına kadar geriledi. Bu gelişmelerin ardından gıda ve market fiyatlarının düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Peki, market fiyatları düşecek mi? Dolardaki düşüş sonrası gıda fiyatları düşecek mi? ŞOK, A101, BİM, Migros market fiyatları ne olacak? İşte haberin detayları...

GIDA VE MARKET FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Son zamanlarda market ve gıda fiyatlarına yapılan zamlar sonrası fiyatların düşüp düşmeyeceği merak ediliyordu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası doların sert düşmesiyle birlikte gıda fiyatlarının düşüp düşmeyeceği konusunda sorgular arttı. Döviz kurlarındaki yükselişle market fiyatlarındaki artışın, dolardaki düşüş ile birlikte ucuzlaması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.