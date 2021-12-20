Son dakika: FOY Token 16 milyon TL'lik vurgunla battı! "Bağımsız gazeteci" yalanları böyle çöktü
Son dakika haberine göre kendilerini ‘Bağımsız gazeteci' diye tanıtan isimlerin para karşılığı tanıtımını yaptığı ve Ankara Kuşu olarak bilinen Oktay Yaşar’da sürekli reklamını yaparak dikkat çektiği FOY Token’in 16 milyon liralık vurgunla battığı öne sürüldü.
Kendini 'Bağımsız gazeteci' diye tanıtan bir grubun para karşılığı reklamını yaptığı FOY Token'in kurucularının 16 milyon liralık vurgun yaparak kayıplara karıştıkları öne sürüldü.
Sabah'ta yer alan habere göre; kendini 'Bağımsız gazeteci' diye tanıtan bir grubun para karşılığı reklamını yaptığı FOY Token'in kurucularının 16 milyon liralık vurgun yaptığı ve kayıplara karıştıkları iddia ediliyor.
NE OLMUŞTU?
Ankara Kuşu olarak bilinen Oktay Yaşar'ın sürekli reklamını yaptığı FOY Token için Temmuz ayında kendilerini gazeteci olarak tanıtan Gökhan Özbek, Çağlar Cilara, Kemal Özkiraz ve Levent Özeren gibi isimlerin 'FOY şöyle iyi, böyle mükemmel, giren pişman olmaz, düştüğüne bakmayın, telafi coin verilecek, tebrikler' gibi sosyal medya paylaşımlarıyla, insanları FOY Token almaya yönlendirmişti.
Gelen tepkilere kendilerini 'haber niteliğinde paylaştım', 'battı mı', 'suç mu', 'foyum var' falan diyerek savunan bu isimlerin aslında, her attıkları tweet başına 500 TL aldıkları ortaya çıkmıştı.
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