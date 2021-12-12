Kripto para borsası Bitrota vurgunun detayları ortaya çıktı! Mağdurlar anlattı

'Bitrota'da kaybettikleri paralar yüzünde tanıdığım birçok kişi eşiyle boşanma aşamasına geldi' diyen Ö.A, "İşin en kötü kısmı hem kendimizi hem de yakınlarımızın bu işin içine girmesini sağladık. Çünkü bizi ne kadar insan getirirsek, o kadar para kazanacağımıza inandırdılar. Bitrota, Bitcoin gibi bir sistem değilmiş ve saadet zinciri gibi bir olayın içine düştük. Biz bu durumu çok sonra öğrendik. Şu an 30- 40 bin aile benim gibi mağdur" ifadelerini kullandı.