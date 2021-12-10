Kripto parada bir vurgun daha! 2 milyar dolar buhar oldu | Smart Trade Coin...

Son dakika haberine göre: İstanbul'da Thodex gibi Smart Trade Coin isimli kripto para borsası tarafından dolandırıldıklarını öne süren bir grup yatırımcı, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Binlerce insanın dolandırıldığı ve yaklaşık 2 milyar doların buharlaştığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 10.12.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 12:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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