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Kripto parada bir vurgun daha! 2 milyar dolar buhar oldu | Smart Trade Coin...

Son dakika haberine göre: İstanbul'da Thodex gibi Smart Trade Coin isimli kripto para borsası tarafından dolandırıldıklarını öne süren bir grup yatırımcı, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Binlerce insanın dolandırıldığı ve yaklaşık 2 milyar doların buharlaştığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 10.12.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 12:19
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Kripto parada bir vurgun daha! 2 milyar dolar buhar oldu | Smart Trade Coin...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçelerine göre, referans olmadan üye yapılmayan Smart Trade Coin sisteminde her bir yatırımcı, üye yaptığı kişi başına ekstra kazanç sağlıyordu. Coin şirketinin yöneticileri bir WhatsApp grubu kurarak yatırımcıları bu gruptan yönlendiriyordu.

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Kripto parada bir vurgun daha! 2 milyar dolar buhar oldu | Smart Trade Coin...

Ponzi, saadet zinciri, piramit yapı adı altında kripto para borsasına kayıt edilen insanların paraları, bir süre sonra buharlaştı. Hesapları boşaltılanlar veya dondurulduğu için parasını çekemeyenler soluğu savcılıkta aldı.

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Kripto parada bir vurgun daha! 2 milyar dolar buhar oldu | Smart Trade Coin...

Smart Trade Coin şirketi ve 11 yöneticisinin mallarına tedbir konulmasını, şüpheli yöneticilerin tutuklanmasını isteyen şikayetçilerin avukatları, "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "yatırım tavsiyesi verme" suçlarının işlendiğini öne sürdü.

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Kripto parada bir vurgun daha! 2 milyar dolar buhar oldu | Smart Trade Coin...

2 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

Hesapları boşaltılan mağdurların paralarının nereye aktarıldığını savcılığın araştırması gerektiğini belirten Ay, "Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz. Çok yüksek bir meblağ. Todex bugün gün yüzüne çıkmış ama Smart Trade Coin'in yaptığı şey ne yazık ki gün yüzüne çıkarılmamış" diye konuştu.

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Kripto parada bir vurgun daha! 2 milyar dolar buhar oldu | Smart Trade Coin...

Avukat Ay, yatırımcıların hesaplarında yatırdıkları miktar görünmesine rağmen çekmek istediklerinde 'dondurulmuş' uyarısı yapıldığını ve paralarını geri alamadıklarını anlattı.